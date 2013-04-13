Куда нацелены северокорейские ракеты и запустят ли их 15 апреля?

В названии программы «Картина мира» и в хрестоматийном романе Толстого понятие мир – многозначительно. «Война и мир» это не слова антонимы у Льва Николаевича: война всегда пронизывала мир, как общество и как вселенную. А дедушка Ленин считал, что война – это продолжение политики другими средствами. И мы видели это «продолжение» уже в 21 веке – в Афганистане, в Ираке, в Ливии… Сегодня в Сирии развязана гражданская война. Кто на очереди? Сводки новостей намекают – Северная Корея!

Какое нам дело до этого? Где эта Северная Корея? Мы же не США и даже не Россия (постучим по дереву)! О нашем месте в мире, поговорим сегодня с деканом факультета международных отношений БГУ Виктором Шадурским. Но сперва – сюжет о северокорейских ракетах. Куда они устремлены? И зачем?

Дальность действия северокорейских ракет «Мусудан» составляет примерно 3,5 тысячи километров. В такой радиус попадает не только территория Южной Кореи и Японии, но еще и американская база на острове Гуам и побережье Аляски. Заодно «Мусудан» может долететь до цели на территории России и за Уралом. Раньше, до создания собственных баллистических ракет, КНДР могла запугивать своего южного соседа, к примеру, вот такими подземными туннелями, которые появлялись под границей. Есть версии, что некоторые из таких ходов до сих пор не раскрыты.

Вход в один их северокорейских туннелей находится прямо за моей спиной. Туда свободно пускают туристов. Главное правило – никакой фото и видеосъемки внутри проводить нельзя. Отсюда до столицы Южной Кореи всего лишь 44 километра, и предполагалось, что северокорейская армия с помощью таких вот сооружений сможет быстро перебросить свои войска в случае необходимости в самое сердце Южной Кореи.

Сейчас возможный конфликт на Корейском полуострове может превратиться из регионального в международный. По данным экспертов, ракета «Мусудан» уже заправлена топливом. Полагают, что запуск может состояться 15 апреля, когда в КНДР будут отмечать День солнца – день рождения Ким Ир Сена. Однако, скорее всего, ракетный залп будет учебным.

Андрей Ланьков, профессор университета Кукмин (Сеул) (по телефону):

Ну почему люди воспринимают севернокорейское руководство как каких-то ненормальных людей, которые неизвестно с чего начнут войну для того, чтоб там убить несколько тысяч человек, а потом сгореть в огне ответного удара? Но они же нормальные люди. Экономику у себя они, конечно, довели до ручки, но в вопросах дипломатии они мастера. Так что вероятность какого-то умышленного конфликта просто нулевая. Ни Северная, ни Южная Корея никакой войны не хочет, и воевать совершенно не собирается. Есть небольшая вероятность какого-то инцидента, но вот, одной стороне покажется, что в нее выстрелили, она выстрелит в ответ, и пошло-поехало.

С учетом непредсказуемости действий Пхеньяна японское правительство решило развернуть силы ПРО на юге страны. Токио уже охраняют ракетные комплексы «Пэтриот».

Ицунори Онодэра, министр обороны Японии:

Мы намерены и впредь сохранять нашу бдительность и поддерживать максимальную степень готовности, так как невозможно предсказать потенциальное время запуска северокорейских ракет.

Отношения между двумя Кореями обострились после того, как в феврале КНДР успешно провела очередные ядерные испытания. В ответ на это США и ООН усилили санкции против Северной Кореи, а ее южные соседи устроили вместе с американцами крупномасштабные военные учения. После этого Пхеньян привел свои баллистические ракеты в состояние боевой готовности. Вот эти бывшие южнокорейские шпионы, которые жили некоторое время в КНДР, заносчивость внешней политики Северной Кореи объясняют молодостью ее лидера.

Парк Янграй, разведчик:

Ситуация более серьезная, чем раньше. В прошлом Северной Кореей руководил более расчетливый правитель, чего не скажешь о нынешних властях КНДР. И это нас очень беспокоит.

Чу Райхук, разведчик:

У молодых и взрослых руководителей разные темпераменты. Ким Чен Ын слишком вспыльчивый, он мог бы начать войну.

Однако уже появились четкие признаки того, что с Северной Кореей хотят договориться. Накануне США и Южная Корея заявили о готовности оказать КНДР необходимую помощь. Если Пхеньян будет соблюдать свои международные обязательства, то есть откажется от своих ракетно-ядерных амбиций. Об этом шла речь в Сеуле на переговорах госсекретаря США Джона Керри с южнокорейским министром иностранных дел. Если бы ситуация в регионе была бы, на самом деле, взрывоопасной, то вряд ли бы американский политик такого высокого уровня прилетел на полуостров.

Джон Керри, госсекретарь США:

Мы сохраним верность нашим принципам: будем руководствоваться политикой сдерживания, и будем готовы ответить на любые провокации со стороны Северной Кореи. В то же самое время мы оставляем открытыми свои двери для начала диалога с Пхеньяном.

По данным некоторых источников КНДР, власти страны отменили мобилизацию резервистов. Солдаты сдают форму и оружие и берут в руки лопаты: началась подготовка к новому сельскохозяйственному сезону. Все провинции, округи и города заняты производством удобрений. Сообщается также, что после дня рождения Ким Ир Сена на работу вернутся сотрудники промзоны Кессон, которая размещается на границе с Южной Кореей.