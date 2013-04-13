Николас Мадуро или Энрике Каприлес?

Сухой закон введен с пятницы в Венесуэле. Всего на несколько дней! Только лишь для того, чтобы на трезвую голову венесуэльцы выбрали нового президента, который не займет кабинет покойного Уго Чавеса в случае, если победу одержит благословленный Чавесом преемник Николас Мадуро – именно он обещает в этом кабинете сделать музей. А кандидат от оппозиции Энрике Каприлес пообещал увеличить зарплату на 40 процентов.

Если бы боливарианские социально-экономические инициативы для Америк на стыке тысячелетий не были предложены легендарным венесуэльским команданте Уго Чавесом, их определенно следовало бы предложить. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения, и этот, именно исторический, выбор уже был сделан. Именно благодаря ему в наши дни регион больше не столько «послушный задний двор» США, но огромный и перспективный рынок, альтернативный проект будущего для многих. А потому не удивительно, что за выборами, необходимость в которых возникла после смерти президента Боливарианской Республики, сегодня наблюдает без преувеличения весь мир.

И хотя у государств в нынешней венесуэльской кампании разные интересы, пристальнее многих за судьбой географически далекой, но духовно близкой страны следят и переживают у нас, в Беларуси.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

У нас очень хорошие отношения сложились с политическим руководством Венесуэлы. Конечно, нам очень хотелось бы продолжать экономические отношения на том уровне, на котором уже развиваются, и даже более того, еще больше строить предприятий, больше строить квартир, еще больше, соответственно, в различных сферах экономики Венесуэлы помогать развивать эту чудесную латиноамериканскую страну.

Два основных кандидата — Николас Мадуро и Энрике Каприлес — как две картины мира. Первый - сподвижник и политический преемник команданте, второй — противник Уго Чавеса, уже уступавший ему на предыдущих выборах. Мадуро, утвердивший план дальнейшего развития страны, сформулированный великим предшественником, и Каприлес, опирающийся на проамерикански ориентированную аудиторию и прямую иностранную поддержку.

Именно в этом дуализме была основная интрига и основная же опасность венесуэльской кампании: уж слишком велико было желание определенных сил в Вашингтоне, округ Колумбия, в столице Колумбии, да и еще много где, навязать свой взгляд народу Венесуэлы на его собственное завтра. А потому так многолюдны были митинги в Каракасе и во всех других городах страны Уго Чавеса. Потому кроме аргументов в ход так часто шли эмоции, на грани и за гранью латиноамериканских драм.

Чтобы не допустить прямого вмешательства в венесуэльские выборы со стороны иностранных вооруженных групп, уменьшить вероятность диверсий и провокаций, границы Венесуэлы до дня голосования были закрыты. Вот только поможет ли это в случае, когда, как это уже бывало раньше, есть силы, желающие поиграть в «выборы после выборов». И будет ли способна Латинская Америка в целом продолжить именно свой, собственный, путь после ухода Чавеса? Спрашиваем, и уже давно, и не только мы. Отвечает, в том числе и прямо сейчас, Венесуэла.