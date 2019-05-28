Начался рабочий визит Александра Лукашенко в Казахстан

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Самолет главы белорусского государства приземлился в аэропорту Нур-Султана около часа назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча пройдет в узком и расширенном составах. 2019 год для союза юбилейный: исполняется 5 лет, как президентами Беларуси, России и Казахстана был подписан договор о ЕАЭС.