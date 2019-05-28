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Лавров: Стоит очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли

28 мая 2019 06:57
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Новости Беларуси. О том, что совместная стратегия в ЕАЭС важнейшая тема для Беларуси и России, 27 мая говорили в Москве. Здесь прошла ежегодная встреча министров иностранных дел двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавров: Стоит очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли-1

Макей на встрече с Лавровым: «Работа идёт поступательно»

И Владимир Макей, и Сергей Лавров подтвердили: формат Евразийского экономического союза полностью себя оправдал. Поэтому стороны заинтересованы в дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

Лавров: Стоит очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Нам удалось за эти 5 лет создать работоспособную систему многостороннего экономического сотрудничества, в результате которой мы увеличили взаимный товарооборот. Интерес к этому союзу со стороны внешних игроков тоже растет.

Лавров: Стоит очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли-7

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
ЕАЭС, несомненно, состоялся. Растет внешнеторговый оборот всей пятерки с внешними партнерами. Стоит, без преувеличения, очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли.

Лавров: Стоит очередь желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли-10

Во время переговоров стороны обсудили весь спектр белорусско-российских отношений. В центре внимания – сотрудничество на международной арене.

# ЕАЭС # Владимир Макей # Сергей Лавров # Фотофакт

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