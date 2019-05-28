Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась

Новости Беларуси. Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года. Как стало известно буквально несколько часов назад, Армения поддержала кандидата от белорусской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложности в согласовании нашего представителя сохранялись только с этой страной. Армения досрочно отозвала Юрия Хачатурова, отработавшего лишь полтора года из трех, и при этом настаивала на назначении нового генсека из своей же страны.