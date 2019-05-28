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Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась

28 мая 2019 10:50
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Новости Беларуси. Станислав Зась займет пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2020 года. Как стало известно буквально несколько часов назад, Армения поддержала кандидата от белорусской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась-1

Сложности в согласовании нашего представителя сохранялись только с этой страной. Армения досрочно отозвала Юрия Хачатурова, отработавшего лишь полтора года из трех, и при этом настаивала на назначении нового генсека из своей же страны.

Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась-4

ОДКБ – это региональная международная организация. В нее входят шесть стран. С учетом мировых тенденций – торговых войн, агрессии в информационном пространстве, нелегальной миграции – это объединение очень востребовано.

Генсеком ОДКБ с 2020 станет Станислав Зась-7

# ОДКБ # Станислав Зась # Фотофакт

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