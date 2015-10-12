Наблюдатели: Выборы в Беларуси были хорошо организованы, процесс голосования проходил дисциплинированно

Окончательные результаты выборов президента Беларуси ЦИК озвучит 16 октября. За соблюдением законодательства и процессом голосования следили многочисленные эксперты. Среди них около 40 тысяч местных и более 900 международных наблюдателей. Они отметили хорошую организацию выборов как для участников голосования, так и для членов избирательных комиссий.

Главная политическая кампания пятилетия. К этому событию было приковано внимание не только белорусов, но и множества иностранных наблюдателей. Эксперты от БДИПЧ ОБСЕ, СНГ всегда работают в нашей стране во время проведения выборов. Впервые с 2001-го года к мониторингу подключилась и Парламентская ассамблея Совета Европы. Можно сказать, в такой обстановке пристального внимания, белорусы спокойно сделали свой выбор.

Данные о ходе голосования в режиме нон-стоп стекалась в информационный центр. Самые свежие новости руководители ЦИК озвучили. Лидия Ермошина особо отметила, что жалоб на итоги выборов не поступало.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В выборах Президента Республики Беларусь участвовало 6 млн 102 тысячи 896 избирателей, что составляет 87,2% всех избирателей, включенных в списки для голосования в Республике Беларусь. Хотела бы обратить ваше внимание, что пять лет тому назад в выборах участвовало избирателей несколько больше. Тогда сведения по явке составляли 90,6%.

Выборы, таким образом, состоялись.

В свою очередь секретарь Центризбиркома поделился общими впечатлениями от президентской кампании. Для Николая Лозовика это далеко не первые выборы. Так что оценку можно назвать экспертной.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Избирательная кампания прошла в полном соответствии с избирательным законодательством, спокойно, организованно, что не может не радовать нас. Не было каких-то политических столкновений. Я бы за это хотел сказать спасибо кандидатам в президенты, которые критиковали друг друга, упрекали в чем-то друг друга, но проводили свою агитационную кампанию более корректно, уважительно друг к другу. Каких-то жалоб на то, что были нарушения, которые могли повлиять на результаты выборов, у нас не было.

Ближе к середине дня предварительной информацией начали делиться международные эксперты. Некоторые из них сконцентрировали свои усилия на отдельных аспектах. Масштабный мониторинг того, как работали белорусские СМИ по освещению избирательной кампании, провёл «Альянс миссий наблюдателей». 12 октября в Минске его эксперты поделились с журналистами своими оценками выборов. Наблюдатели посетили более 80 избирательных участков в шести регионах страны.

Хенрик Кронер, руководитель Альянса «Европейский институт демократии»:

Мы отмечаем то, что выборы в Беларуси были хорошо организованы, процесс голосования проходил дисциплинированно, избирателям было приятно голосовать. Нас хорошо принимали на участках для голосования, к нам было благосклонное отношение со стороны избирательных комиссий.

Большинство окончательных отчетов будет готово еще не скоро, но наблюдатели с удовольствием делились впечатлениями непосредственно в ходе голосования.

Леонид Слуцкий, международный наблюдатель от миссии СНГ:

Все очень приятно для тех, кто приходит голосовать, для работы тех, кто работает в составе избирательных комиссий. Должен сразу сказать, что интересен характер, например, проведения предвыборных митингов, демонстраций, характер заявительный, то есть можно сделать только заявление и территориальный орган управления в данном случае не может каким-то образом отказать. Это очень демократично, это очень прогрессивно.

Драгомир Карич, независимый наблюдатель:

Поразить здесь может только порядок. Никаких нарушений не было. Все проходит очень демократично, никто не может никому насилу ставить улыбку на лице. Люди приезжают семьями, даже в колясках дети. Это праздничный день. Я искренне рад, что оно так и есть.

Предварительное заключение представила миссия международного наблюдения. Всем кандидатам была предоставлена возможность вести агитацию. По всей стране работали и наблюдатели от Содружества Независимых Государств, которые очень высоко оценили организацию выборов. В частности, в Гомельскую областную избирательную комиссию 11 октября не поступило ни одного заявления о нарушениях. По последним данным, участие в выборах на Гомельщине приняло более 90% избирателей, причем на отдельных участках в сельской местности 100-процентная явка была отмечена уже к обеду. За ходом главной политической кампании страны в области всего следило 7 тысяч наблюдателей.

Валерий Трошко, международный координатор-наблюдатель от миссии СНГ по мониторингу выборов Президента Республики Беларусь:

Я лично работал в Центральном районе Гомеля. Могу сказать, что выборы прошли в штатном режиме, согласно законодательству Республики Беларусь. Замечаний не выявлено. Все было организовано очень-очень хорошо. Люди шли как на праздник. Отношение гомельчан к выбором меня очень поразило, потому что шли семьями, с маленькими детьми.

Людмила Маркина, международный наблюдатель от миссии СНГ по мониторингу выборов Президента Республики Беларусь:

У нас самые положительные впечатления. Поздравляем всех граждан Беларуси с избранием вашего Президента и желаем, чтобы Беларусь в дальнейшем также позитивно, динамично развивалась.

Олег Иванов, международный наблюдатель от миссии СНГ по мониторингу выборов Президента Республики Беларусь:

Выборы прошли на высоком очень уровне. Я был непосредственно в Железнодорожном районе Гомеля, где порядка 66 участков. Удалось посетить почти половину. Также присутствовать на закрытии, на открытии участков. На сегодняшний день каких-либо замечаний нами не было установлено. Все было на высоком достойном уровне.

За президентской кампанией пристально следили и непосредственно из-за рубежа. Мнения эксперты из самых разных стран уже сегодня дополнили общую картину выборов.

Али Гусейнли, председатель комитета по вопросам правовой политики Милли Меджилиса Азербайджана:

Избирательная активность была очень высокая. Это говорит о высоком уровне политической культуры белорусов, они активно участвовали. И в этом смысле я думаю, что народ Беларуси можно и нужно поздравить.

Дьюола Тюрмер, председатель Венгерской рабочей партии (Венгрия):

Если бы я был белоусом, я бы также голосовал за господина Лукашенко. Он прекрасно руководит этой страной. Об этом свидетельствует и внешнеполитический успех, и экономические достижения народа. От всего сердца поздравляю белорусский народ с правильным выбором, правильным решением.

Эксперты в оценках единодушны: победа действующего президента на выборах заслужена. Это, к слову, и результат работы большой команды. Руководитель избирательного штаба Александра Лукашенко день выборов провела на участках для голосования. Марианна Щекина в первую очередь обратила внимание на количество бюллетеней в урнах: явка высокая. Такая активность вполне объяснима, как и процент проголосовавших за действующего главу государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, руководитель избирательного штаба Александра Лукашенко:

Штаб максимум усилий приложили. При этом мы должны прекрасно понимать, что наш кандидат в Президенты, а сегодня можем сказать, что наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, он сам лучше всего агитирует своей работой, своей личностью и программой. Конечно, все равно, независимо от этого, мы работали в полную мощь. Результат, который мы получили – это результат нашей страны, нашего общества, мы еще раз показали, что каждому из нас далеко не безразлично, что будет происходить в нашей стране.