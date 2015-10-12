Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев: Очевидно сегодня для всех — выборы прошли открыто, демократично

Новости Беларуси. Проект заявления с выводами по итогам мониторинга проведения выборов сегодня, 12 октября, Александру Лукашенко представил глава миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев. Президент Беларуси поблагодарил миссию наблюдателей за проделанную работу и объективность в оценках. Обсуждалась и повестка дня предстоящего заседания Совета глав государств СНГ. Уже 16 октября оно пройдет в Казахстане. Сегодня же глава государства встретился и с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Дмитрием Мезенцевым.

Еще вчера миссия наблюдателей от СНГ принимала участие в мониторинге президентских выборов. Всего около 400 человек. Но уже сегодня разговор о выводах и наблюдениях. Проект заявления миссии Сергей Лебедев представил главе государства. Свою работу миссия наблюдателей СНГ начала с середины августа. Уже 8 лет Сергей Лебедев в должности председателя Исполкома СНГ, не впервые принимает участие и в мониторинге за избирательными кампаниями. Во всех странах Содружества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы научились тихо и спокойно работать и предотвращать всякие инсинуации и попытки даже очаговой дестабилизации обстановки в Беларуси. Придет время — мы об этих попытках расскажем, покажем их людям, пусть они знают. Но, в общем-то, мы уже сделали все, чтобы нас никто не упрекнул, особенно наши западные партнеры, наблюдатели. Я вчера в открытую вынужден был сказать: что мы не сделали еще, чтобы Запад наконец увидел некие элементы демократичности в Беларуси. Откровенно говоря, конечно, они это увидели. Их дело, как они это будут преподносить. А вам еще раз говорю и коллегам вашим, и наблюдателям от Содружества Независимых Государств, россиянам: я просто очень благодарен за ту большую работу, которую вы провели и за ту объективность, которая от вас исходила. Второе, самое главное, — выборы уже прошли, работать надо, буквально через три дня в Казахстане у нас произойдет саммит Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, повестка по СНГ готова, я хотел бы от вас услышать некие, может быть, проблемные вопросы, может, есть какие-то нюансы при подготовке, я уже сегодня утром разговаривал со многими президентами, в том числе и с Владимиром Владимировичем, и Нурсултаном Абишевичем. Они позвонили мне, мы обсуждали вопросы встречи на уровне глав государств в Казахстане, планы двусторонних контактов. Но хотелось бы в целом услышать, как идет подготовка к этому саммиту, что, может быть, нам еще нужно для этого сделать.

Уже 16 октября в Казахстане состоится заседание Совета глав государств СНГ. На повестке дня 17 вопросов. В центре внимания — безопасность. Борьба с международным терроризмом, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и даже концепция военного сотрудничества до 2020 года. Речь также пойдет о 70-ой сессии Генассамблеи ООН и 30-летии аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Лебедев подчеркивает: Беларусь всегда поддерживает интеграционные процессы в Содружестве. В свою очередь страны СНГ солидарны с Беларусью и считают необоснованными санкции и обвинения о недемократичности выборов.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

387 представителей 9 государств в СНГ в течение почти двух месяцев осуществляли наблюдение во всех областях, во всех регионах Республики Беларусь. И мы констатировали хорошую организационную подготовку всей кампании. Выборы прошли организованно, спокойно, в соответствии с общепризнанными демократическими нормами, поэтому те обвинения, которые периодически звучат в адрес Беларуси о недемократичности выборов, они также необоснованны, как и санкции.

Всего в мониторинге президентских выборов участие принимало более 900 человек. От БДИПЧ ОБСЕ, СНГ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Впервые приехали и наблюдатели, а точнее, 9 международных экспертов от Шанхайской организации сотрудничества. С ее генеральным секретарем 12 октября встретился глава государства.

С июля у Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества новый статус — наблюдателя. Это решение закреплено в Уфимской декларации, которую подписали лидеры России, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Тогда в Уфе прошли сразу два крупнейших международных саммита. Впервые в истории.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я знаю вашу роль, которую вы сыграли в повышении нашего статуса в ШОС. Хочу заверить вас, в вашем лице всех, кто является членами-наблюдателями, что вы не пожалеете о том, что Беларусь является членом Шанхайской организации. Я понимаю, что это сделано исключение для Беларуси, мы не относимся к Азиатскому региону, и это, наверное, единственное европейское государство, которое является наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. Для нас это очень важно. Это не просто очередная площадка для разговоров, переговоров, хотя и это важно. Все-таки там гигантские государства, гигантские экономики. Это представляет для нас большой интерес даже с практической точки зрения, не говоря уже о дипломатии, политике и так далее. Поэтому мы очень высоко ценим то, что сегодня сотрудничаем непосредственно в этой организации с руководителями других государств, с другими государствами. Это будет на пользу. Я думаю, мы со временем будем представлять не просто интерес большой, а большую пользу принесем этой организации. Вы впервые наблюдали за президентскими выборами в Беларуси. Мне интересно послушать ваше мнение, все-таки вы уже человек опытный, много где бывали, видели эти выборы. Я хотел бы просто объективно услышать ваше мнение и, если можно, над чем нам еще надо поработать.

Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Решения Совета глав государств стран-основательниц очень значимы. Вы очень авторитетная страна, играющая большую роль на пространстве СНГ в рамках системы отношений Союзного государства. И сейчас вы сказали, что мы европейская страна, но у нас есть базовый принцип: евроазиатские государства входят в состав шанхайской семьи, поэтому вы получаетесь у нас самым западным представителем стран шанхайской семьи на европейском континенте. Это тоже очень важно.

Шанхайская организация сотрудничества – это 8 стран, больше половины территории Евразии с населением около 3 миллиардов человек. В июле выступить на мировой площадке приехали 16 глав государств. Наравне со странами, ведущими мировыми игроками, наша страна высказала свой взгляд на интеграцию интеграций. В том числе во время переговоров «аутрич», одном из самых молодых в современной политике. Здесь Александр Лукашенко еще раз подчеркнул: на правах дружественного государства Беларусь готова активно подключиться к различным направлениям сотрудничества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы давно и последовательно продвигаем идею интеграции интеграций в современном мире. Беларусь — это естественный союзник БРИКС по построению взаимовыгодных и равноправных отношений между Западом и Востоком. Севером и Югом. Но без разделительных линий. В этом контексте мы приветствуем открытый характер БРИКС и готовы активно подключиться на правах дружественного государства к различным направлениям сотрудничества.

Разговор на встрече зашел и о прошедших президентских выборах. Итоги своей деятельности наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества уже представили в ЦИК. Как отметил Дмитрий Мезенцев, эксперты посетили 59 избирательных участков, а также побывали в Гродненской, Гомельской, Брестской, Минской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Мы не обнаружили ни одного нарушения национального избирательного законодательства. И те встречи, которые состоялись с председателями участковых избирательных комиссий, членами комиссий, избирателями, с которыми мы общались, в том числе с представителями оппозиционных партий и движений, показывали, что это очевидно сегодня для всех — выборы прошли открыто, демократично.

Кстати, международные эксперты от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества уже не раз подчеркивали: главное — объективный и непредвзятый подход. Именно он и стал главным критерием мониторинга избирательной кампании.