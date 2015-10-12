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Победу Александра Лукашенко на президентских выборах 2015 года обсуждают мировые СМИ

12 октября 2015 17:22
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Прошедшие в Беларуси выборы обсуждают мировые СМИ. Вот только некоторые заголовки.

ВВС отмечает: Президент Беларуси Александр Лукашенко одержал убедительную победу в выборах. Официальные представители Центризбиркома обнародовали предварительные результаты.

О победе Александра Лукашенко сообщает и итальянская «Ла Стампа».

«New York Times» пишет: «Александр Лукашенко победил, получив при этом 83,5% голосов».

Итальянская «Corriere della sera» подчёркивает: Не было  никаких сомнений о том, кто будет победителем президентских выборов в Беларуси. Была лишь доля неопределенности. 

«Lenta.ru» отмечает: Лукашенко выиграл выборы с двадцатикратным отрывом от ближайшего соперника.

 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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