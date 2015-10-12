Николай Улахович: Александр Григорьевич доказал в очередной раз, что он не только способен, но и незаменим на нашей белорусской земле

Новости Беларуси. 12 октября встретились с прессой уже экс-кандидаты в президенты. Николай Улахович приехал в информационный центр во Дворце Республики, чтобы поделиться своим мнением о том, как прошли выборы.

Николай Улахович, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь:

Наш уважаемый Президент Александр Григорьевич доказал в очередной раз, что он не только способен, но и незаменим на нашей белорусской земле. Действующий президент является лидером, он настоящий глава государства и не один год. У него есть новые замыслы, новые идеи, которые победили наши замыслы и идеи, но я надеюсь, что моя работа не была бесполезной, он меня услышал и мои идеи и замыслы, наверное, он поддержит. Посмотрите, как активно участвовали люди в выборах, это говорит, что каждый пришел выполнить свой конституционный долг, значит, он патриот своей Родины.

Татьяна Короткевич набрала более четырех процентов и проделанной работой вполне довольна. На пресс-конференции она особенно отметила тех, кто ей помогал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Короткевич, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь:

Прежде всего хочу поблагодарить членов моей команды, Моих доверенных лиц за ту работу, которую мы с вами проделали за эти четыре месяца. Спасибо и критикам, ошибки есть всегда, а критика позволяет замечать их, исправлять и двигаться вперед. Надо признать, все еще много людей поддерживают действующую власть.

А вот Сергей Гайдукевич немного приболел. Но, несмотря на это, пообщался с журналистами и поздравил белорусов с окончанием выборов.

Сергей Гайдукевич, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь:

В целом выборы прошли хорошо. Для меня праздник, что такое единство в стране. Для меня праздник, что страна будет спокойна, без всяких волнений двигаться вперед. Я всех поздравляю с прошедшими выборами, я поздравляю с тем, что наша страна будет все-таки едина. Я поздравляю с тем, что нет никаких волнений, что у нас стабильная ситуация. И надо дальше развиваться, двигаться вперед. И мы всячески будем этому помогать. Пожелание только одно действующему президенту: двигаться в перед, как он умеет, развиваться дальше.