Наблюдатели от ОБСЕ дали предварительную оценку парламентским выборам в Беларуси

Новости Беларуси. 24 сентября предварительные итоги своей работы подвели наблюдатели миссии ОБСЕ. И хотя окончательный вердикт белорусским выборам представители организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по традиции опубликуют позже, уже сейчас понятно, что итоговый документ не обойдется без тенденциозной и ожидаемой критики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замечания миссии ОБСЕ, как правило, кардинально отличаются от высказываний о выборах миссией СНГ или западных наблюдателей. Без претензий не обошлось и в этот раз.

Однако, помимо ожидаемых замечаний был отмечен и ряд позитивных моментов. В частности, положительная динамика в изменении избирательного законодательства и слаженная работа избирательных комиссий. Так же наблюдатели ОБСЕ дали позитивную оценку процессам досрочного голосования и голосования в день выборов.

Маттео Мекаччи, специальный координатор краткосрочных наблюдателей ОБСЕ, глава миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов:

Я согласен, что говорит президент, что это выборы не для Запада, а для народа. Но я здесь не для передачи демократии. Я здесь для налаживания сотрудничества, в первую очередь. Мы готовы работать в Беларуси, потому что у нас есть общие интересы, уважение к демократии, свободный выбор. Не было достаточного контакта избирателей с избранными. С другой стороны, теледебаты. Но некоторые кандидаты посвятили эти дебаты призыву к бойкоту.

Антонио Милошоски, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси:

Первое, что мы увидели налаженную структуру во время избирательной кампании, доступ к медиа кандидатов. Мы также наблюдали за процессом регистрации, потому что это важный аспект, за выступлениями кандидатов.

Обтекаемость выражений, в которых дается оценка выборам представителями ОБСЕ, привычна – и не только для белорусов. Впоследствии, когда оценка эта приобретает черты отчета, становится очевидно: при отсутствии у ОБСЕ каких-либо разработанных и принятых всеми странами организации стандартов в отношении выборов, претензии к странам СНГ практически копируются. Вот несколько примеров.

Россия. Парламентские выборы-2011. Из отчета: «Предвзятость в отношении кандидатов от оппозиции не обеспечила необходимых условий для честной предвыборной борьбы».

Отчет ОБСЕ по уже президентским выборам в Казахстане, в том же 2011 году, цитата: «...отсутствие оппозиционных кандидатов привело к образованию неконкурентной среды».

И, наконец, мнение европейской миссии по парламентским выборам в Армении 2012 года: «...были созданы неравные условия для кандидатов – имеются в виду кандидаты оппозиционные».

Свое мнение по поводу аналогий в отчетах структур ОБСЕ высказывают политологи.

Матеуш Пискорски, независимый наблюдатель (Польша):

Во-первых, итоговый доклад готов еще до дня голосования. Потом добавляются только определенные цифры. Во-вторых, итоговый доклад зависит от политической воли данной международной структуры.

Алексей Беляев, политолог:

Народ, имея возможность влиять на политическую систему, не хочет, не нуждается в подсказках кого-то там со стороны, каких-то иностранных советников. Решение народа определяется путем выборов. И это решение было достаточно однозначно высказано.

На парламентские выборы было аккредитовано почти 700 международных наблюдателей. Кроме того, работали несколько десятков независимых рефери. Они тоже делятся мнениями о ходе избирательной кампании, сообщил в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анри Моерман, независимый наблюдатель (Бельгия):

Я не первый раз участвую у вас в качестве наблюдателя на выборах. Выборы организованы должным образом, выемка урн, подсчет голосов осуществлялись в полной прозрачности и транспорентности. А вот безальтернативные участки - те, кто снялся с гонки, это как уйти со спортивной площадки, что никогда не считалось приличным.

Эдмунд Ленгфельдер, независимый наблюдатель (Германия):

Я наблюдал за досрочным голосованием и непосредственно в основной день. Посетил 30 избирательных участков, встречался и разговаривал с 70 местными наблюдателями. И они подтвердили мое мнение: выборы проходили очень корректно, на должном уровне. Два раза встречался с официальными представителями ОБСЕ. Я спрашивал также и у них, есть ли какие-нибудь замечания, они однозначна отвечали, что выборы проходили корректно.

А вот наблюдатель из Франции предлагает кое-что взять на вооружение и структуре ответственной за проведение выборов в своей стране.

Бернард Сё, международный наблюдатель (Франция):

Ход избирательной кампании я оцениваю положительно. Хотел бы сказать, что во Франции нет досрочного голосования и поначалу у меня были сомнения касательно этой формы. Но, когда я увидел все своими глазами, у меня все сомнения развеялись. Это нормально. Всё прошло положительно. И такая форма как досрочное голосование может быть применена и во Франции. Потому что у нас уровень голосования падает. Явка избирателей падает. И то, что вы проводите досрочное голосование в Беларуси, хорошо активизирует электорат. Я считаю, что одно из подтверждений вашей демократичности — высокий уровень голосования в данной избирательной кампании. Я посетил Витебск, я видел 94% проголосовавших на одном участке. Это поражает.

Жан-Поль Моерман, независимый наблюдатель (Бельгия):

Я посетил несколько избирательных участков и в субботу и в воскресенье. У меня нет замечаний. Я встретился с наблюдателями от ОБСЕ, которые сказали, что имеют замечания. Но на вопрос - какие — они не смогли ответить. Манера и способ, когда вскрывались урны и подсчитывались голоса, мне показались корректными и правильными. У меня нет никаких сомнений по поводу результатов. Выборы прошли без нарушений.

Оценку работе миссии ОБСЕ дали представители наблюдателей от СНГ.

Сергей Лебедев, руководитель миссии наблюдателей от СНГ:

В составе нашей миссии люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Я почему на это обращаю внимание - мы встречались с наблюдателями от ОБСЕ и иногда разговаривали, извините меня, с мальчиками, у которых ничего за плечами нет, но они с многозначительным видом давали оценки нашей деятельности, ситуации в странах СНГ, учили нас жить. Здесь есть разница заметная, на которую я хотел бы обратить внимание. Я думаю, что оценки зрелых людей заслуживают больше доверия, чем оценки людей, которые в своих анкетах пишут - безработный.