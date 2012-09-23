В Беларуси прошли выборы в Парламент «без скандалов, разоблачений»

Новости Беларуси. В 20.00 закончилось голосование и закрылись избирательные участки. Как известно, выборы состоялись в 110 округах страны. Последние данные у Лидии Ермошиной.

Наблюдатели от СНГ дали окончательную оценку парламентским выборам в Беларуси 24 сентября

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги голосования в Беларуси на 10.00 24 сентября

В Беларуси избран правомочный парламент - 109 депутатов.

Брестская область

Брестский-Западный № 1 - Виктор Валюшицкий,

Брестский-Центральный № 2 - Валентин Милошевский,

Брестский-Восточный № 3 - Лариса Богданович,

Брестский-Пограничный № 4 - Владимир Базанов,

Барановичский-Западный № 5 - Ольга Политико,

Барановичский-Восточный № 6 - Александр Стецко,

Барановичский сельский № 7 - Николай Язубец,

Беловежский № 8 - Владимир Пузыревский,

Пружанский № 9 - Александр Юркевич,

Днепро-Бугский № 10 - Юрий Дорогокупец,

Ивацевичский № 11 - Леонид Ковалевич,

Кобринский № 12 - Александр Зозуля,

Лунинецкий № 13 - Валентина Верес,

Пинский городской № 14 - Зинаида Мандровская,

Пинский сельский № 15 - Александр Полейчук,

Столинский № 16 - Александр Ярошевич.

Витебская область

Витебский-Горьковский № 17 - Геннадий Грицкевич,

Витебский-Чкаловский № 18 - Михаил Волков,

Витебский-Железнодорожный № 19 - Сергей Бохан,

Витебский-Октябрьский № 20 - Александр Цецохо,

Витебский сельский № 21 - Владимир Шитько,

Докшицкий № 22 - Владимир Андрейченко,

Лепельский № 23 - Петр Шикшнян,

Полоцкий сельский № 24 - Василий Папко,

Новополоцкий № 25 - Вадим Девятовский,

Оршанский городской № 26 - Людмила Добрынина,

Оршанский-Днепровский № 27 - Владимир Дедушкин,

Полоцкий городской № 28 - Наталья Гуйвик,

Шарковщинский № 29 - Мечислав Морхат,

Сенненский № 30 - Александр Попков.

Гомельская область

Гомельский-Юбилейный № 31 - Виктор Фесак,

Гомельский-Сельмашевский № 32 - Валерий Жмайлик,

Гомельский-Центральный № 33 - Олег Левшунов,

Гомельский-Советский № 34 - Михаил Починок,

Гомельский-Промышленный № 35 - Анна Лопатина,

Гомельский-Новобелицкий № 36 - не выбран,

Гомельский сельский № 37 - Алла Наумчик,

Буда-Кошелевский № 38 - Петр Шостак,

Житковичский № 39 - Людмила Михалькова,

Жлобинский № 40 - Леонид Апанасюк,

Калинковичский № 41 - Александр Удодов,

Мозырский № 42 - Николай Рассоха,

Полесский № 43 - Сергей Коноплич,

Речицкий № 44 - Адам Вашков,

Рогачевский № 45 - Владислав Щепов,

Светлогорский № 46 - Галина Филиппович,

Хойникский № 47 - Светлана Чекан.

Гродненская область

Волковысский № 48 - Александр Сегодник,

Гродненский-Занеманский №49 - Елена Береснева,

Гродненский-Центральный № 50 - Василий Михно,

Гродненский-Северный № 51 - Виктор Лискович,

Гродненский сельский № 52 - Александр Межуев,

Ивьевский № 53 - Наталья Кучинская,

Лидский № 54 - Валерий Гуща,

Дятловский № 55 - Леонид Ермантович,

Мостовский № 56 - Анатолий Коханов,

Новогрудский № 57 - Андрей Наумович,

Слонимский № 58 - Алла Сопикова,

Сморгонский № 59 - Валерий Кокаш,

Щучинский № 60 - Сергей Ушкевич.

Минская область

Березинский № 61 - Виктор Щетько,

Борисовский городской № 62 - Тамара Красовская,

Борисовский сельский № 63 - Виктор Гуминский,

Жодинский № 64 - Дмитрий Харитончик,

Пуховичский № 65 - Валерий Гайдукевич,

Копыльский № 66 - Анатолий Бойко,

Слуцкий № 67 - Инесса Клещук,

Солигорский городской № 68 - Евгений Оболенский,

Солигорский сельский № 69- Таиса Данилевич,

Столбцовский № 70 - Николай Иванченко,

Дзержинский № 71 - Владислав Цыдик,

Молодечненский городской № 72 - Галина Лазовская,

Молодечненский сельский № 73 - Станислав Кулеш,

Вилейский № 74 - Виктор Русак,

Логойский № 75 - Илья Мурашко,

Минский сельский № 76 - Анна Левицкая,

Заславский № 77 - Александр Мякинник.

Могилевская область

Бобруйский-Ленинский № 78 - Николай Плаксицкий,

Бобруйский-Первомайский № 79 - Жанна Мишур,

Бобруйский сельский № 80 - Елена Шамаль,

Быховский № 81 - Татьяна Конончук,

Горецкий № 82 - Михаил Волков,

Кричевский № 83 - Владимир Кравцов,

Могилевский-Ленинский № 84 - Владимир Василенко,

Могилевский-Центральный № 85 - Эдуард Сенькевич,

Могилевский-Октябрьский № 86 - Людмила Старостина,

Могилевский-Промышленный № 87 - Игорь Станкевич,

Могилевский сельский № 88 - Александр Розганов,

Осиповичский № 89 - Николай Колтунов,

Шкловский № 90 - Александр Агеев.

Минск

Шабановский № 91 - Оксана Нехайчик,

Автозаводской № 92 - Сергей Дудкин,

Васнецовский № 93 - Валерий Бороденя,

Свислочский № 94 - Леонид Можейко,

Купаловский № 95 - Валентина Леоненко,

Чкаловский № 96 - Наталья Климович,

Октябрьский № 97 - Владимир Черевач,

Грушевский № 98 - Василий Алексеенко,

Юго-Западный № 99 - Светлана Шилова,

Есенинский № 100 - Геннадий Пальчик,

Фрунзенский № 101 - Алексей Кузьмич,

Западный № 102 - Людмила Кубракова,

Матусевичский № 103 - Валентина Журавская,

Кальварийский № 104 - Михаил Саванович,

Старовиленский № 105 - Николай Самосейко,

Коласовский № 106 - Дмитрий Шевцов,

Восточный № 107 - Виталий Бусько,

Калиновский № 108м - Марат Жилинский,

Уручский № 109 - Зыгмунд Валевач,

Партизанский №110 - Александр Волченков.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Не избран депутат только по одному избирательному округу. Это в Гомельской области - Новобелицкий избирательный округ. Выборы в этом округе состоялись, однако они были безальтернативные, и в итоге за кандидата не проголосовало абсолютное большинство избирателей.

В связи с этим в округе будут проводиться повторные выборы, скорее всего, в этом округе выборы депутата Палаты представителей будут совмещены с выборами депутатов местных советов.

За период с 18 по 23 сентября в Центральную комиссию поступило 110 жалоб. Из них 36 - это конфликты наблюдателей с избирательными комиссиями, 1 - поведение членов избирательных комиссий, 6 - недостатки при опечатывании и хранении ящиков для досрочного голосования, 7 - вопросы, связанные с проведением предвыборной агитации, 10 - вопросы, связанные с неточностями в списках избирателей, 39 - иные вопросы по выборам, 11 - вопросы, не связанные с организацией и проведением выборов, бытовые вопросы.

Выпуск за 19.30 Архив

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я хочу поблагодарить избирателей за то, что они поддержали главную политическую кампанию страны в этом году. Ибо выборы состоялись. Несмотря на то, что явка еще увеличится, мы можем говорить, что в целом по стране и даже в городе Минске избиратели пришли на участки и, я надеюсь, что депутаты избраны и мы сможем завтра или сегодня вечером объявить результаты.

Цифры в среднем по стране 65,9%, при этом наиболее высоки в Витебской области - 73%, в Могилевской - 72%, в Гродненской - 67%, в Брестской - 64%. Даже в Минске 53,6%. Это неплохо. И в Гомельской - 68,9%. Хорошая, нормальная, высокая явка.

Сегодня неоднократно звучало, что выборы проходят спокойно. Это как-то сказалось на явке избирателей?

Лидия Ермошина:

Тот кто хотел прийти - пришел. Спокойно они проходили потому, что не было скандалов, разоблачений. Участники избирательной кампании вели себя вежливее, чем во время выборов Президента Республики Беларусь, когда кандидаты пускались во все тяжкие. Здесь если что-то и было, то не играло существенной роли.

Сказывается роль парламента. Население привыкло больше иметь дело с исполнительной властью, чем с законодательной. И это диктует более спокойное отношение общества к выборам именно в законодательный орган.

Какие-то жалобы на избирательный процесс были?

Лидия Ермошина:

Да, к сожалению есть жалобы на избирательный процесс. По прежнему есть проблемы с достоверностью списков избирателей: кто-то не находит себя в списке, бывает покойнику присылают приглашение на выборы. К сожалению, не везде ликвидированы конфликты с наблюдателями. Несколько наблюдателей по разным участкам удалены из помещения для голосования, потому что они препятствовали работе комиссий. В целом, обычный процесс. Люди - не идеальны, они устали за этот день, да и ко всему добавляется острое желание некоторых кандидатов и их команд победить.

Ермошина прокомментировала явку на 16.00 и случай с фотографирующим избирателем

Парламентские выборы в Беларуси состоялись во всех 110 округах

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Процесс голосования прошёл очень спокойно. Избиратели достаточно активно участвовали в голосовании, о чём и говорит результат голосования: выборы состоялись по всем избирательным округам. Хотелось бы, чтобы там спокойно, по-деловому прошёл и подсчёт голосов. Это ведь самый ответственный этап избирательной кампании, потому что именно при подсчёте голосов определяется победитель предвыборной борьбы по каждому избирательному округу. А технология подсчёта голосов очень детально прописана в избирательном законодательстве. Кроме этого, перед началом избирательной кампании, комиссия разработала практическое пособие для членов участковой комиссии, в котором буквально по этапам прописано что и как нужно делать при подсчёте голосов.

Выделяется несколько этапов. Первый этап – после закрытия избирательного участка нужно подсчитать оставшиеся бюллетени, которые были не использованы при голосовании; подсчитать испорченные и недействительные бюллетени. Потом приступить к подсчёту бюллетеней по видам голосования. Как известно, у нас существует три вида голосования. Досрочное голосование, голосование идёт в отдельный ящик. Голосование по месту нахождения избирателей, или как мы его называем голосование на дому, тоже отдельные ящики. И отдельный ящик для голосования, который стоит непосредственно на избирательном участке. Мы требуем и законодательство требует, чтобы подсчёт шёл раздельно: сначала подсчитываются бюллетени, для досрочного голосования, потом те, которые были использованы при голосовании на дому и потом подсчитываются голоса в ящике, который находился стационарно на участке для голосования. Потом суммируются результаты, оформляется соответствующий протокол участковой комиссии о результатах голосования. Копия этого протокола вывешивается в помещении для голосования для всеобщего обозрения. Любой наблюдатель может его сфотографировать, скопировать и иметь на руках результаты по каждому конкретному избирательному участку.

По результатам прошлых выборов в целом избирательная кампания президентская 2010 года была оценена положительно, но было сделано замечание: подсчёт голосов проходил в тишине и не все наблюдатели могли видеть, как конкретно каждый бюллетень направлялся в ту или другую стопку. Но должен сказать, что песни и пляски, концерт художественной самодеятельности у нас предполагается на избирательных участках только до 20 часов, после 20 часов никто, кроме членов участковых комиссий и журналистов там присутствовать не может. Поэтому действительно подсчёт голосов проходит в тишине. Но мы детально прописали процедуру подсчёта и потребовали, чтобы участковые комиссии озвучивали результаты подсчёта голосов по каждой форме голосования: голосования досрочного, голосования по месту избирателей и при голосовании непосредственно на участке. Кроме этого, мы по просьбе международных наблюдателей в пособии расписали и чётко требовали во время проведения учёбы с участковыми комиссиями, чтобы наблюдатели имели реальную возможность наблюдать за подсчётом голосов. Голоса считают члены комиссии, а наблюдатели должны видеть, как они это делают.

Первые данные будут поступать, как только участковые комиссии закончат подсчёт. Участковая комиссия передаёт сначала информацию в окружную комиссию, а окружная комиссия уже передаёт в центральную. Поэтому, сами понимаете, этот процесс ступенчатый. И из окружной комиссии мы получим информацию только тогда, когда все участки уже закончат подсчёт и результат будет суммирован. А в центральной комиссии уже потом суммируется результаты по всем округам Республики Беларусь, которых у нас 110.