Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги голосования в Беларуси на 10.00 24 сентября

Новости Беларуси. Парламентские выборы состоялись. Явка составила более 74%. 24 сентября предварительные итоги голосования озвучил Центризбирком страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

Итоги выборов являются только предварительными, ибо заседания окружных избирательных комиссий, которые подведут итоги по каждому избирательному округу, состоятся только сегодня. В ЦИК документы поступят в среду, и я надеюсь, что к концу недели мы сможем подвести итоги выборов депутатов Палаты представителей.

Выборы состоялись по всей стране за исключением одного одномандатного округа. Дополнительных трат на перевыборы здесь не потребуется: голосование совместят с ближайшей избирательной компанией — например, в местные Советы.

Лидия Ермошина:

Избрано 109 депутатов. Но не состоялись только по Новобелицкому округу в Гомеле, не смотря на то, что там к урнам пришло более 50% наблюдателей. Выборы были безальтернативными и депутат не получил более половины голос тех, кто пришел на избирательный участок.

Явка высокая — более 74%. Соревнований хоть никто и не устраивал, но Витебская область голосовала наиболее активно. Лишь немногим ей уступили Гродненская и Могилевская области. И традиционно закрыла список столица.

За период голосования в ЦИК поступило 110 жалоб, 11 из них вовсе не касались выборов. Остальные были технического характера, в основном, от наблюдателей. Все их ЦИК рассмотрит на следующей неделе.

Лидия Ермошина:

В основном это жалобы наблюдателей. Сегодня за ночь в ЦИК по электронной почте пришло еще 20 жалоб. Однако, думаю, это не предел, и, естественно, эта неделя у нас будет эволюционной, и мы будем рассматривать жалобы и обращения.

В целом избирательную кампанию можно охарактеризовать как спокойную, малоконфликтную и достаточно успешную. И, разумеется, результативную.

Лидия Ермошина привела пример, как родилась одна из таких жалоб.

Лидия Ермошина:

Он решил проводить провокации. Договаривался с избирателями, просил их выносили с участков избирательные бюллетени. У нас, зачастую, наблюдатели понимают свои функции не как контроль и помощь избирательным комиссиям, а как создание провокационных ситуаций, чтобы дискредитировать выборы и аннулировать их результаты.

Что касается оценки выборов наблюдателями, то председатель ЦИК отметила - выборы в Беларуси соответствуют национальному законодательству, а не зарубежной ведомственной инструкции. Никаких международных стандартов, какого-то общего документа по выборам, которого придерживаются все государства мира, не существует.

Лидия Ермошина:

То, чем руководствуется очень важная наблюдательная миссия ОБСЕ, на оценку которой потом ориентируются важнейшие европейские институты, как правило, руководствуется собственным внутренним документом - руководством по наблюдению за выборами. То же самое, если мы придем оценивать что-либо, какие-то глобальные человеческие процессы и будем пользоваться служебной инструкцией нашего ведомства.

Эти дни для Центризбиркома были, действительно, горячими, хотя Лидия Ермошина назвала выборы не просто спокойными, но и слегка скучными, без особого креатива. На старте избирательной кампании о своем желании участвовать в выборах заявили 494 человека. На финишной прямой остались 293. В том числе и из-за двух партий, которые отозвали накануне выборов своих кандидатов, 16 округов были безальтернативными.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению Республиканских референдумов:

В каждой избирательно кампании есть свои особенности. Мне она запомнится прежде всего тем, что впервые были пробированы какие-то определенные моменты, которых раньше не было: это упрощенное выдвижение, это проведение дебатов, это заявительный порядок проведения предвыборных мероприятий. А также бойкот, который провели некоторые аппозиционные партии.

Итак, какой же предварительный социально-политический портрет нового парламента? В состав вошли 5 представителей политических партий, в том числе - Аграрной партии, Республиканской партии труда и справедливости и Коммунистической партии Беларуси. Народ отдал свои голоса также за 29 женщин. Подтвердил свой высокий статус и 21 действующий депутат. Так что парламентская преемственность — сохранилась. По профессиям и рангам информация еще уточняется окружными комиссиями.

Парламент в старом составе мы еще увидим на сессии, которая откроется 2 октября. Депутатам предстоит работа на рядом законопроектов, в числе которых и бюджет страны на будущий год. Обновленная же палата представителей начнет работу не позднее 23 октября.