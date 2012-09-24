Наблюдатели от СНГ дали окончательную оценку парламентским выборам в Беларуси 24 сентября

Новости Беларуси. Парламентские выборы в Беларуси соответствовали общепризнанными мировым нормам. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ, руководитель миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев по итогам наблюдения миссии СНГ за парламентскими выборами в Беларуси.

Сергей Лебедев, руководитель миссии наблюдателей от СНГ:

Миссия констатирует, что избирательная кампания в Беларуси проходила организованно в спокойной обстановке. Органы власти и избирательные комиссии всех уровней обеспечили реализацию избирательных прав граждан страны. Миссия наблюдателей от СНГ приходит к следующим выводам: выборы 23 сентября 2012 года проведены согласно Конституции и Избирательному кодексу Республики Беларусь, прошедшие выборы соответствовали общепризнанным демократическим нормам, были прозрачными и открытыми и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси.

Представители миссии наблюдали за подсчетом голосов и отметили, что данная процедура проводилась открыто. Наблюдателям была предоставлена реальная возможность осуществлять наблюдение в условиях, обеспечивающих обозримость процедуры подсчета бюллетеней.

Выявленные недостатки не носили массовый характер и ни в коем случае не могли повлиять на итоги голосования, поскольку были единичными и большей частью носили технический характер.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вас благодарю за те оценки, которые вы давали. Мы старались вас не подвести, потому что мы знали, что к нам приехали друзья, люди, которые за нас болеют. Но, тем не менее, мы не должны в грязь лицом ударить перед вами, подвести вас. Поэтому мы старались выборы провести настолько демократично, чтобы комар носа не подточил.

Вы, наверное, заметили, мы от выборов к выборам совершенствуемся понемножку, стараемся до автоматизма довести все эти процессы. Потому что осуществляется жуткое давление со стороны Западных государств, вы это знаете. Но мы к этому спокойно относимся. Видимо и у них есть какое-то рациональное звено. Я готов и сам их слушать и делать соответствующие выводы. Единственное, чего мы не приемлем, это априори излишнее давление: что вот у вас что-то так, а что-то не так. У нас есть законы, Конституция. Удивительно точно это прокомментировал председатель ЦИК России Владимир Чуров. Он чётко сказал: есть Конституция, есть законы, и надо оценивать выборы с точки зрения, соответствуют ли они законам Беларуси. А здесь, говорит, придраться не к чему. А все остальное - пена. Это очень точная, абсолютная оценка любого государства. Мы проводим выборы для себя и по своим законам.