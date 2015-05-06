На заседании парламента 6 мая депутаты рассматривали декрет о тунеядцах

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей приняли к сведению декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Документ вызвал большой резонанс, активные дискуссии и обсуждения в обществе. Некоторые положения обеспокоили людей, некоторые вызвали большие вопросы. На это обратил внимание и президент во время ежегодного послания к народу и парламенту. Как заметил глава государства, в декрете есть недочеты и их необходимо исправить.

Славгородские земли испокон веков славились сырами. Вот и Галина Таран варит сыр аж по рецептам 18 века. Только из собственного козьего молока и только своими силами — трое детей давно приобщились к сырному делу. И традиции продолжают жить, и самим на жизнь хватает. Правда, в последнее время славгородские хозяйки заволновались. Не попасть бы под декрет о тунеядцах.

Галина Таран, сыродел:

Держа на подворье 14 коров, 2 коней, свиней, птицу, им просто работать некогда, но они сдают государству молоко. Как им быть?

Конец апреля. Президент посещает Славгородский район. Депутат Татьяна Конончук, пользуясь случаем, поднимает волнующую многих здесь проблему.

Александр Лукашенко:

Я знаю, что такое приготовить сыр. Это же надо сначала корову вырастить, потом ее накормить, а потом уже выдавить это... в этой марле или еще где-то. У них уже более современное.

Несколько дней спустя. Послание президента. Александр Лукашенко поручает рассмотреть все спорные вопросы.

Александр Лукашенко,:

То, что они делают сыр, — какие они тунеядцы? Неужели наш декрет дошел до того, что этих людей записали в тунеядцы? Смотрите. Мы не должны допустить ни одной ошибки.

6 мая документ принимали к сведению в нижней палате парламента.

Декрет резонансный, депутатов, конечно, не оставил равнодушными.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если сегодня у человека лежат миллионы в кассе и он на них живет, то, я думаю, 3 миллиона 600 тысяч ему не сложно заплатить, потому что он же тоже ходит и пользуется всеми благами.

В декрете учтено действительно многое. Все смежные сборы и налоги сюда включены. Но дополнения, признают разработчики, возможны.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Давайте скажем честно — все нюансы учесть практически невозможно. Хотелось бы, чтобы предложения носили конкретный характер.

Вместе с декретом из стен парламента выйдут и предложения. Публикации в СМИ, мнения блогеров и комментарии в Интернете — не остаются незамеченными.

Лариса Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Много вопросов от домохозяек: «мы хотим воспитывать детей». Опять же эти вопросы адресуются в Администрацию для того, чтобы еще раз вернуться к этим вопросам.

А вот еще одна спорная ситуация. Сельчане, работающие в своих огородах. Платят за землю, продают излишки урожая — тратятся на места на рынках. Чтобы не попасть в тунеядцы, можно взять справку в сельсовете. А вот как быть горожанам с точно такими же огородами?

Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Достаточно большое количество малых райцентров. Люди, уже так сложилось, они ведут сельскохозяйственную деятельность и обеспечивают благосостояние своей семьи.

Все предложения в течение года будут проанализированы. И горожане с огородами, и мамы с детьми, и жены с обеспеченными мужьями. И ремесленники, и сыроделы, и даже священнослужители. Интересы каждого обещают учесть. И принять только справедливые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.