Депутаты приняли к сведению декрет о «тунеядцах»

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей приняли к сведению декрет «О предупреждении социального иждивенчества». «За» проголосовали 100 депутатов, «против» – 2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представляя в Овальном зале документ, министр труда и социальной защиты подчеркнула, что «речь идет не о том, чтобы наполнить бюджет, а о том, чтобы белорусские граждане легально работали».

Мариана Щёткина также отметила, что декрет носит временный характер.

Новый правовой акт призван предупредить тунеядство, стимулировать граждан к трудовой деятельности, а также напомнить о конституционной обязанности каждого участвовать в финансировании госрасходов. В частности, согласно документу, неработающим более полугода белорусам придется заплатить единовременный сбор в размере 20 базовых величин. Причем неуплата налога повлечет за собой дополнительный штраф либо административный арест.

Лариса Богданович, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

На сегодняшний день есть предложения, замечания, мнения, которые собраны, оформлены депутатами. Они вместе с декретом поступят в виде дополнительной информации в Администрацию Президента.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В принципе, в Декрете практически все отражено. Вместе с тем, хотелось бы до конца года, может быть, включая октябрь, чтобы все предложения подавались. Хотелось бы, чтобы они носили конкретный характер, потому что мы прекрасно с вами понимаем, что те категории, которые сегодня должны быть освобождены от этого сбора, это действительно должны быть категории, которые участвуют в трудовой деятельности, либо живут на свои доходы и участвуют в финансировании государственных расходов. То есть какой путь, выбирает сам человек.

Всего на рассмотрении у парламентариев сегодня 11 вопросов.

Депутаты приняли в первом чтении проект о государственном комитете судебных экспертиз, а также одобрили внесение дополнений и изменений в уголовно-процессуальный кодекс. Дополнения касаются состава и порядка возмещения судебных издержек.