Заседание контактной группы по Украине в закрытом формате началось в Минске

Новости Беларуси. Заседание контактной группы по Украине проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её участники – спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, бывший президент Украины Леонид Кучма, представитель российской стороны Азамат Кульмухаметов, представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего поочередно прибыли в «Президент-Отель».

Планируется, что сегодня также состоятся заседания рабочих подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Они займутся реализацией мирных договоренностей, достигнутых на встрече лидеров «нормандской четверки» в Минске в феврале. Координировать работу будут международные специалисты из ОБСЕ.

Не смотря на то, что встреча проходит в закрытом формате, журналисты не теряют надежды первыми узнать о новых шагах по урегулированию украинского кризиса.

Сергей Швец, специальный корреспондент телеканала (Украина):

Шаги к миру декларируют все стороны, другое дело, что реальных, я могу сказать, шагов к миру не предпринимается.

Гу Сиынь, корреспондент Центрального телевидения Китая:

Сейчас идут переговоры. Весь мир уделяет внимание переговорам здесь. Я считаю, что Минск уже стал площадкой для мира. Можно сказать, что Беларусь сыграет важную роль в процессе достижения мира.

Возобновить диалог в таком формате стороны решили из-за сложившейся ситуации на Донбассе. За несколько дней Донецк и соседние населенные пункты неоднократно попадали под обстрел.

Кто ведет огонь, пока сказать сложно, но снаряды оставили половину региона без света, а сотни домов больше не пригодны для жилья.