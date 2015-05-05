Александр Лукашенко поставил задачу сохранить трудовые коллективы

Новости Беларуси. Работа предприятий, мониторинг цен и заработная плата — эти темы обсуждались 5 мая на встрече Президента с министром труда и социальной защиты Марианной Щёткиной. Александр Лукашенко подчеркнул, несмотря на оптимизацию на производстве необходимо сохранить квалифицированные кадры.

Уже в ближайшее время глава государства намерен посетить ряд предприятий. Разговор коснулся и роста цен. Александр Лукашенко поставил задачу избежать их необоснованного повышения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы недавно разговаривали с министром промышленности, потому что данная проблема, которая, я скажу, больше всего касается, к сожалению, министра промышленности. Но хотел бы и вас предупредить, чтобы вы в Правительстве за этим вопросом понаблюдали и осуществляли контроль. У нас на некоторых предприятиях, довольно крупных, сложилась весьма напряженная ситуация, обстановка. Я в ближайшее время на минских предприятиях побуду, типа «МАЗа», моторного, «МТЗ». Дальше, возможно, на «Гомсельмаше» и так далее. Это наши флагманы, это лицо страны. «Мотовелозавод». Мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы их потерять. Это исключено. Это не значит, что мы должны на плечах их нести. Они должны работать и, я скажу по-народному, вкалывать на всю катушку сейчас. Здесь надо предпринять комплекс мер.

Но самая главная мера, и вы должны за этим следить, – сохранить трудовые коллективы. Кризисы когда-либо закончатся, рано или поздно. Мы уже эти кризисы переживали не единожды. Но когда выходишь из кризиса и на твою продукцию есть спрос, а нет рабочего люду, нет класса рабочего, который производил эту продукцию, тогда беда. Поэтому любыми способами и средствами нужно сохранить трудовые коллективы.

Мы в конце прошлого года, начале этого года успокоили и валютный рынок, и успокоили цены. Но где-то ползучая контрреволюция у нас в виде роста цен наблюдается. Есть объективные вещи, никуда не денешься – курс доллара изменился. Банан не может стоить 10 или 8 тысяч, как он раньше стоил, килограмм. Но когда наблюдается рост цен по контролируемым позициям, и особенно в ЖКХ, еще где-то, там, где мы повышаем цены, государство, это недопустимо. Почему? Потому что мы зарплаты не можем сегодня поднять. Человеку не нужен рост зарплаты, если не растут цены. Вот, что самое главное. И там, где мы можем сегодня приостановить рост цен, этот рост цен надо приостановить. Зарплату будем двигать вверх по мере возможности. Я знаю, что у нас госслужащие сегодня не имеют зарплаты даже той, на которую они работают. Я это понимаю. Но госслужащие, открытым текстом говорю, должны понимать, что лучше мы это сделаем после выборов, когда стабилизируется экономика.

Марианна Щёткина отметила, что ведомство следит за ценообразованием и ситуацией на производствах. В результате оптимизации с начала года под сокращение попали около 1800 человек. При этом 11 тысяч лишились рабочего места из-за нарушения трудовой дисциплины. Однако для квалифицированных специалистов работа всегда найдется.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Поставлена задача, чтобы максимальные усилия были направлены на то, чтобы возобновить работу в полном режиме: ликвидация неполной занятости, сохранение трудовых коллективов, предоставление новых рабочих мест в случае, если идет сокращение. В связи с оптимизацией от этого никуда не уйдешь. Но есть такая возможность — опережающего переобучения кадров в том случае, если они подлежат сокращению. На это заложены деньги в программе занятости — 244 млрд.