На заявления о банкротстве главного акционера «Уралкалия» Керимова уже отреагировали Лондонская и Московская биржи

Новости Беларуси. На сегодняшние заявления Александра Лукашенко о банкротстве главного акционера «Уралкалия» Керимова уже отреагировали Лондонская и Московская биржи. За сегодняшний день акции потеряли 3%. Суть в том, что топ-менеджеры «Уралкалия» явно приукрашали материальную состоятельность компании. Как стало известно, предприятие методично вгонялось кредитные долги, а в минусе корпоративного кошелька значились 12 миллиардов долларов. При этом биржевым специалистам предоставлялась совсем другая информация. А это уже международное мошенничество. Аналитики рассуждают, калийный конфликт банкрот Керимов затевал с целью скрыть банкротство и выйти сухим из воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра «Экоом»:

Дело в том, что люди осознанно вели компанию к банкротству. То, каково состояние дел в «Уралкалие», на прошлой неделе показали публикации данных о финансовой отчетности. Акционеры и владельцы знали об этом уже в июне-июле. Поэтому и готовились. Поэтому такая неожиданная для многих резкая продажа активов, вселенский шум и обвал рынков. Скрыть за этим свою некомпетентность как эффективные управленцы.

Юрий Крупнов, председатель Движения Развития, Наблюдательного совета некоммерческой организации института демографии, миграциии и регионального развития (Россия):

За последние полгода действий «Уралкалия» обрушен мировой рынок. Потому что обвалив акции, их можно подешевле купить. То есть количество махинаций не ограничено. Поэтому вопрос опять и опять встает простой: что в приоритете - национальные интересы либо интересы отдельных лиц, но которые играют активами национального и геополитического масштаба.

Георгий Гриц, экономист:

О Керимрове много говорят - пишут и еще будут писать. Он никогда не скрывал, что его основная фишка — финансовые спекуляции. Это торгаш, причем, торгаш с душком, заранее направленным на рейдерство. Когда он говорит, что для него судьба человека важнее денег, и освободить своего подельника, генерального директора «Уралкалия», для него дороже накоплений, я думаю, это лицемерие. Человек, который в буквальном смысле пустил по миру десятки тысяч людей, обанкротил не одну компанию… Я думаю, на такие слова надо иметь еще какую-то совесть, чтоб это заявлять.

Такие мошеннические методы для Сулеймана Керимова — не новы. В его копилке еще с 90-ых - обанкроченные и выкупленные предприятия в сферах добычи золота и нефти, строительства, авиаперевозок. Только вот планы спрятать за калийным конфликтом свою финансовую несостоятельность и тем самым обмануть всех - от акционеров до мировых бирж - провалились.

Владислав Жуковский, финансовый аналитик (Россия):

Все прекрасно понимают, что конфликт обусловлен очень некрасивым, хамским и вызывающим поведением нашего отдельно взятого крупного бизнесмена, как еще именуют в России, олигарха. «Уралкалий» изначально придерживался политики по недружественному поглощению «Беларуськалия», это называется более красиво «недружественное поглощение», а на самом деле это попытка рейдерского захвата, И то, что в России наши олигархи считают нормальными методами поведения, нормальными методами решения корпоративных споров ведения бизнеса, в Беларуси вызвало крайне жесткую отрицательную реакцию. И это объяснимо.

Алексей Бинецкий, доктор политических наук (Россия):

Надо научиться играть по новым правилам. Действовать так, как в девяностые и двухтысячные уже не представляется возможным. Мир колоссальным образом изменился. Деньги любят тишину. Никому не нужен партнер, у которого или были, или есть, или могут быть проблемы.

Еще одно подтверждение тому, что схема с обвалом рынка была четко спланирована — страховка в 100 миллионов долларов. Именно на такую огромную сумму «Уралкалий» страхует свой топ-менеджмент 25 июля, аккурат перед объявлением о выходе из БКК. То есть зная, что махинацию могут раскрыть. Очевидно, что истоки данного преступления надо искать в России. Поэтому понятен и интерес к калийному делу российских правоохранителей. свою проверку совместно с белорусскими коллегами уже ведут российские Следственный комитет, Генпрокуратура и Счетная палата. Ведь ущерб бюджету восточных соседей нанесен гораздо больший. Беларусь не против совместного расследования и экстрадиции подозреваемого. Главное условие, помимо внесения залога и возмещения ущерба, - совместное расследование, чтобы дело было доведено до конца

Григорий Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития (Россия):

Такие люди раньше шли под расстрел. Я не называю конкретных фамилий. Абсолютно все, кто получал подобного рода доходы, которые никак не контролируются. Я не призываю к тому, чтобы сегодня каких-то бизнесменов, предпринимателей расстреливали. Но весь вопрос только в уровне украденных средств ими или денег, выведенных из той или иной компании. Если говорить о конкретных похищенных цифрах, то следствие покажет, сколько, на самом деле было уведено из калийных структур. И миллиард долларов — это преступление, уведенный незаконно, и миллион долларов преступление, и даже миллион рублей — это серьезное преступление.

Сегодня выступление Александра Лукашенко российские СМИ расхватали на цитаты. Развернутые комментарии в российских СМИ, думается, появятся уже в ближайшие дни. Сегодня эксперты и аналитики осмысливают «информационную бомбу» из Минска. Но оперативнее всего откликнулись рядовые российские пользователи Интернета. Сегодня российские Интернет-форумы пестрят комментариями.

Форум интернет-портала Newsland.com (Россия). Мнение пользователя cruhg:

Счет в калийном конфликте 1:0. Попытка международного аферизма так просто не проходит. Лукашенко не дал разграбить свою страну. Олигархи забыли, что интересы своего кармана и государственные это не одно и то же. и в Беларуси им это показали.

Форум интернет-портала Newsland.com (Россия). Мнение пользователя freeman1111:

Керимов, при великом грабеже в России, незаконно отхватил, а не создал с нуля это предприятие и называть его бизнесменом не поворачивается язык! А проиграл, покусившись на чужое!

Форум газеты «Взгляд» (Россия). Мнение пользователя Сергей Дубов:

О том, что «Уралкалий» во главе со своими менеджерами практически пришел к краху, подтверждают сегодняшние биржевые сводки. Акции в очередной раз обвалились. Хотели за счет белорусского достояния свои махинации скрыть. не получилось. Белорусы оказались не робкого десятка. Спасибо Президенту Лукашенко. Олигархи теперь знают, что за воровство надо отвечать.

Форум радиостанции «Эхо Москвы». Мнение пользователя vier:

Ну вот все приближается к логическому финалу. Хапуги из числа российских богатеев посрамлены, а Лукашенко им наглядно показал, что вести дела, как они привыкли, в Беларуси не выйдет.

Форум издания «Аргументы и факты». Мнение пользователя art40:

Олигархи начинают и… проигрывают. Нечего было рынок обваливать и представлять это, как благо для всех. В Беларуси их быстро раскусили.

Сергей Марков, директор Института политических исследований (Россия):

В России 80% граждан имеют в сознании презумпцию виновности наших олигархов. Люди считают, что Керимов кладет деньги в карман либо покупает звезд за миллионы не нужных нам. А Александр Лукашенко дает эти деньги в бюджет. Они идут врачам, учителям, пенсионерам. Поэтому наше население всецело на стороне Александра Григорьевича Лукашенко.

Андрей Савельев, доктор политических наук, депутат Государственной Думы (2003-2007):

Победа одержана уже тем, что с подавляющее большинство людей, если бы у них спросить, они полностью были бы на стороне белорусского руководства. И еще сказали бы, жалко, что у нас такого лидера нет, который может олигарха не просто нагнуть, а капитально прижать.

Впрочем, как сегодня констатируют эксперты: четкие очертания разрешения ситуации уже ясны. Их понимают и в России. Виновные должны быть наказаны по закону, а причиненный ущерб возмещен.