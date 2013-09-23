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  • На траурной церемонии в память о погибших в Вашингтоне президент США призвал ужесточить контроль над оружием. Но большинство американцев его не поддерживает

На траурной церемонии в память о погибших в Вашингтоне президент США призвал ужесточить контроль над оружием. Но большинство американцев его не поддерживает

23 сентября 2013 09:03
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Новости США. Президент США Барак Обама в очередной раз призвал ужесточить контроль над оружием. Об этом он заявил на траурной церемонии в память о 12 погибших на объекте ВМС в Вашингтоне. Выступая перед собравшимися, американский лидер сравнил череду последних убийств невинных людей с «эпидемией вооруженного насилия» и призвал население поддержать меры по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Этой весной мирная инициатива президента была отвергнута Сенатом. Законодатели ссылались на то, что предлагаемый запрет не получил достаточной поддержки в обществе. Несмотря на ежедневные кровопролития, «за» меры по ужесточению законов об оружии, по данным последних опросов, менее половины граждан Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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