В Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу и скрылся

США. В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали шесть человек. Среди них один подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
США. В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали шесть человек. Среди них один подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в столичном округе Колумбия. Неизвестный открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция разыскивает злоумышленника. Ведется расследование.