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В Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу и скрылся

28 мая 2019 08:53
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США. В Вашингтоне в результате стрельбы пострадали шесть человек. Среди них один подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу и скрылся-1

ЧП произошло в столичном округе Колумбия. Неизвестный открыл стрельбу, после чего скрылся на автомобиле. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Полиция разыскивает злоумышленника. Ведется расследование.

В Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу и скрылся-4

# Стрельба в США # Фотофакт

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