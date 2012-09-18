На парламентских выборах в Беларуси представлено 16 безальтернативных округов

Новости Беларуси. Число безальтернативных округов в Беларуси увеличилось до 16 после снятия с предвыборной гонки кандидатов от двух партий. Об этом 18 сентября сообщили в Центризбиркоме.

По последним данным, округов с одним претендентом на депутатский мандат нет только в Минске и Витебской области. Что касается тех, кто сошёл с дистанции, то не все кандидаты поставили в известность окружные комиссии. Такая неопределённость технически осложнила организацию процесса голосования. Так в бюллетенях пока остаются и те кандидаты, которые фактически уже не участвует в выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

По закону, если партия принимает подобное решение, она немедленно представляет документы в окружную комиссию. К сожалению, это условие не выполнено. Поэтому комиссии, в определенном плане, находятся в сложном положении, когда участки открыты, бюллетени выдаются, а формальных оснований для исключения нет. Я думаю, что сегодня все это урегулируется.