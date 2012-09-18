Парламентские выборы в Беларуси. 18 сентября началось досрочное голосование

Новости Беларуси. В Беларуси 18 сентября начинается досрочное голосование на парламентских выборах. Продлится оно до 22 сентября включительно. Избирательные участки будут работать с 10 утра до двух часов дня и с 16 до 19. Досрочное голосование проходит в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.

Тем, кто в эти дни пожелает прийти на избирательные участки, при себе необходимо иметь паспорт или водительские права. Военнослужащим срочной службы бюллетень может быть выдан по военному билету, госслужащим – по служебному удостоверению.

Кроме того, в перечень документов ЦИК включила пенсионное удостоверение и студенческий билет при наличии в них фотографии, а также справку органов внутренних дел, которую могут предъявить граждане, утратившие паспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые данные о числе проголосовавших 18 сентября поступят в Центризбирком уже к вечеру.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Из порядка 27 тысяч ящиков для голосования, которые имеются на всех избирательных комиссиях, 1600 с чем-то (6%) являются теми самыми пресловутыми пластиковыми ящиками, о которых так долго говорят многие кандидаты.

Комиссия составит протокол и выяснит количество людей, которые приняли участие в досрочной голосовании. Разумеется, это люди, которые получили избирательные бюллетени. Именно это будет фиксироваться каждый день, поэтому мы будем обладать этой информацией.

Времени достаточно, люди, наверное, раскачиваются. Пенсионеры, я думаю, пойдут, они будут голосовать досрочно.