С выборов в парламент Беларуси снялись 60 кандидатов, кандидатов осталось 294

Новости Беларуси. Количество кандидатов в депутаты Палаты представителей уменьшилось до 294. Об этом 17 сентября сообщила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина. С выборов снялись более 60 кандидатов от двух партий. Уменьшение количества кандидатов влечет технические изменения на избирательных участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Увеличилось и увеличится количество безальтернативных избирательных округов, что плохо. У нас, по сути дела, по результатам регистрации их было два. Сейчас у нас, я боюсь, их увеличится до 10, не меньше, что плохо для выборов. Кроме этого, разумеется, будут внесены рукописные изменения в избирательные бюллетени – их уже не перепечатаешь, они сделаны. Следовательно, где написан кандидат, который выбыл, будет написано – выбыл. Разумеется, будут частично заклеены информационные плакаты. Это, конечно, не украшает выборы.

В Центризбиркоме Лидия Ермошина встретилась с представителями дипломатических миссий. Многие из них войдут в число наблюдателей.

В настоящее время аккредитовано 668 международных рефери, в основном это представители миссий СНГ и ОБСЕ, и около 8 тысяч национальных. Впрочем, как показывает опыт прежних лет, количество национальных наблюдателей ко дню выборов достигает 30 тысяч.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

На этих выборах самыми активными являются не политические партии, а, например, общественное объединение «Белая Русь» - это отмечают наблюдатели от ОБСЕ в своем промежуточном отчёте. Партийная система слаба, зато общественные объединения сильны и активны. И это большое признание их заслуг. Я думаю, что большая часть наблюдателей на участках будут от крупных общественных объединений.