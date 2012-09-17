Глава миссии наблюдателей от СНГ: В Гомеле все готово для досрочного голосования

Новости Беларуси. Многочисленные наблюдатели следят за ходом кампании в Беларуси. И 17 сентября глава миссии наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Беларуси Сергей Лебедев отправился в Гомельской области. Он встретился с представителями местной власти, а также посетил окружные и участковые избиркомы.

Сергей Лебедев, исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на парламенских выборах в Беларуси:

Я сейчас посетил несколько избирательных участков в Гомеле. Должен сказать, что здесь все готово для досрочного голосования: и списки подготовлены, и помещения.

Инструктаж членов комиссии и наблюдателей, широкий доступ ко всем материалам, связанным с избирательным процессом, позволяют гарантировать гражданам право на свободное волеизъявление, и не допустить махинаций, подчеркнул Сергей Лебедев. Также он особо отметил важность участия в процессе волеизъявления.

Сергей Лебедев:

Что касается призывов к бойкоту, если мы хотим утвердить демократические нормы в нашей общественной жизни, то мы должны быть активными участниками этой жизни. Если взять западные страны - Грецию, то там это запрещено законом. И это наказуемо — от штрафа до привлечения к уголовной ответственности. И это воспринимается как норма. Никто почему-то там не говорит, что это ущемляет права избирателей.

На парламентских выборах в Гомельской области организовано порядка 1100 участков, из них 44 закрытых. За своего кандидата в ближайшие шесть дней на них проголосуют почти миллион 11 тысяч избирателей.

Илья Беленький, председатель участковой избирательной комиссии № 29 Гомельского юбилейного избирательного округа № 31:

Бюллетени получены, то есть участок готов. Досрочное голосование начнется завтра именно здесь, в зале для постоянного голосования.

У нас зарегистрированы уже шесть наблюдателей. Это и от Белорусской аграрной партии, и от Общественного объединения «Белая Русь», Белорусский союз молодежи, трудовой коллектив Отделения дороги выдвинул одного наблюдателя. Они все зарегистрированы, все здесь были. Никаких серьезных замечаний не получено.

Сейчас в состав миссии входят 326 наблюдателей из стран СНГ, в том числе Межпарламентской ассамблеи и Исполнительного комитета Содружества, а также Парламентского собрания Беларуси и России. В основной день голосования, 23 сентября, наблюдатели от СНГ намерены работать во всех 110 избирательных округах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.