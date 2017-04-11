На этом этапе профессионалы и великие специалисты с неба не свалятся: Президент Беларуси на «Речицадрев»

Новости Беларуси. После посещения предприятия «Речицадрев» Александр Лукашенко по традиции пообщался с трудовым коллективом. Говорили о будущем страны и развитии малых городов, о зарплатах, кадровой политике и общественной безопасности. Интересовали людей и вопросы отмены виз. Причем не только со стороны Беларуси, но и возможные ответные шаги других государств по отношению к нам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Горин, СТВ:

«Речицадрев» – это несколько крупных предприятий, от завода фанеры до мебельной фабрики. Поэтому задать свои вопросы Президенту пришли рабочие из самых разных цехов. Но оказалось, что всех интересует примерно одни и те же темы. Александр Лукашенко не стал обходить острые углы. Президент сразу обозначил болевые точки деревообработки: модернизация отрасли затянулась. Да, планировали ее провести быстрее. Пускай обновление завершится позже – это все равно продлит срок жизни отрасли на десятилетия. А форс-мажор случается всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сделали эту модернизацию. То есть мы практически не то что находимся на завершающем этапе, а уже штрихи остались к модернизации. И вот Владимир Владимирович Семашко (который занимался модернизацией этой в правительстве, тоже ему хватило) сегодня сказал очень интересную вещь: если бы тогда не было приято решение о модернизации наших деревообрабатывающих предприятий, сегодня бы ни одно предприятие не существовало. Они бы умерли. Умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Поэтому слава Богу, что в свое время спохватились.

Приняли решение по модернизации исходя из того, что в нашей стране есть сырье. Те, кто с нами конкурирует, видели, что мы их можем опередить. Им это не надо, ну и началась критика, давление и так далее. Но, слава Богу, мы это прошли. Все познается в сравнении, поэтому кому как не вам сделать вывод, зная, что было и что есть. Кадры решают все. Простая, но эффективная истина, которую никто не отменял. В Беларуси профессионалов достаточно. Если имеются места, где они могут спокойно работать, – а такие модернизированные предприятия создаются и для этого – дело за малым.

Александр Лукашенко:

Вы знаете мои подходы. Я люблю, когда руководитель любого уровня берет на работу профессионалов. Но на этом этапе профессионалы и великие специалисты с неба не свалятся. Каждый хороший специалисты – их немного – будет смотреть, как же будет развиваться предприятие. Если вы будете нормально развиваться, как мне сегодня доложили (а будете развиваться, у вас другого выхода нет), они придут к вам, эти специалисты. Их немного надо.

Директор мне тут докладывал по новым образцам мебели и говорит: «Вот у нас один есть человек, который может то-то и то-то». Правильно, это единицы. Их надо беречь, им надо много платить – они в 100 раз окупятся. Но на этом этапе руководителю надо дать право рисковать. Определяться по кадрам, определяться по технологии и так далее. И контролировать. Будет ли государство и дальше поддерживать малые населенные пункты? А малый бизнес? Да. На это в Беларуси большие планы – дать человеку широкие возможности заработать. Принцип простой: государство дает удочку, а ловить рыбу – дело самого рыбака.

Александр Лукашенко:

Есть предприятия, небольшие районные центры, где у нас действительно не хватает рабочих мест. Мы там создали самые лучшие условия.

Там налоговый рай. Иди, открывай предприятие и работай, задействуй этих людей. И потихоньку начинают создавать малые, средние предприятия. Сейчас самим людям надо шевелиться. В ближайшее время мы примем революционное решение по предпринимательству, по бизнесу. Мы вообще раскрепостим и этот бизнес, который в «Речицадрев», и маленький бизнес. Пришел, заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой инспекции зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция – все до минимума будет сокращено. Главное – это жизнь людей. Мы дадим все права руководителю «Речицадрева», но, не бай бог, случится, как на сахарном заводе (произошел взрыв, люди погибли), так иди на Голгофу. Иди, отвечай. Мы тебе мешать не будем, но ответственность будешь нести ты. Мы полностью раскрепостим эту инициативу. Идите. Ставьте швейные машинки, станки, регистрируйтесь, чтобы вас в тюрьму не посадили за неуплату налогов. Налоги будут вот такие, потом что государство требует защиты и содержать надо и здравоохранение, и образование. Идите, занимайтесь, вы, ваши дети, семья, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали – будет в ближайшее время. Вот это – главное. «Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки»

Беларусь установила безвизовый режим для граждан 80 стран. Пять суток они могут гостить в республике. Сотрудники «Речицадрев» интересуются: можно рассчитывать на ответные шаги со стороны этих восьми десятков государств?