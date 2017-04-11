Александр Лукашенко: мы введем в севооборот сотни тысяч гектаров по всей стране

Новости Беларуси. Ход посевной кампании и выполнение поручений по модернизации предприятий деревообработки. Александр Лукашенко 11 апреля с рабочей поездкой в Гомельской области. По словам главы государства, культура земледелия в самом южном регионе страны должна стать примером для остальных. Есть чему поучиться и в производственной сфере. «Речицадрев» – одно из базовых предприятий отрасли – также сегодня было в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездку в Гомельскую область президент начал с оценки посевных работ. Техника в порядке – семена в достатке. Еще одна важная составляющая – топливо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану вам объяснять, что такое сегодня экономия и контроль за расходованием топлива. Литр сегодня солярки и того же бензина, хоть у нас цены ниже даже, чем в России. У нас все кричат: «Дорого, дорого!» У нас сегодня бензин, солярка по цене ниже, чем в России. Экономия жесточайшая.

Мы видим, где воруют, как с баков сливают, продают на дорогах. Не дай бог, мы обнаружим это. Ответит губернатор и все по вертикали вниз. Наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива. Один из лучших механизаторов страны, Александр Грань, так рано, как в нынешнем сезоне, кукурузу не сеял никогда в жизни. А ночная температура +8ºС – оптимальная для этой культуры – уже установилась на юге и юго-востоке страны.

Александр Грань, механизатор КСУП «Холмич»:

Вообще-то мы довольно рано начали. Я уже примерно гектар 700 посеял зерновых, уже и кукурузы 60 гектар.

Как-то непривычно: вроде бы только апрель начался, а мы уже зерновые заканчиваем. Нынешняя ранняя посевная позволила аграриям сработать с чувством, толком, расстановкой. Сроки проведения весенних полевых работ и посева различных культур не накладываются, что позволяет работать максимально качественно. Завершить сев яровых зерновых в Беларуси должны до 25 апреля. Кукурузу посеют до 10 мая.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Погода для яровых очень хорошая. Ночные температуры низкие, идет кущение, сохраняется влага. На юге яровые уже всходить начали.

Озимые в очень хорошем состоянии, озимый рапс неплохой. Завершена подкормка. Культура земледелия Гомельской области должна стать примером для всей страны. Александр Лукашенко призвал руководство региона уже в 2017 году показать уровень, к которому нужно стремиться всем. Александр Лукашенко:

Гомельская область должна показать культуру земледелия в этом году. Я летел на сере области – некоторые фермы обработаны так, что любо-дорого посмотреть. Значит, умеете. Надо везде так сделать. Мы введем в севооборот, наверное, сотни тысяч гектаров по всей стране. Где-то – возле речек, надо поймы пересеять. А если перезалужить, то при нынешней технике мы оттуда хоть один кус хороший, но возьмем.

Экономические показатели в области если и не дотягивают до стопроцентных, то к ним приближаются. Строительство идет куда активнее, чем в других регионах. И, кстати, цены за квадратный метр весьма привлекательные.

Валовый региональный продукт несколько тормозит промышленность – здесь учитываются и предприятия нефтепереработки. Модернизация на них должна завершится в ближайший пару лет. Несколько процентов не дотягивает и розничная торговля, но здесь показатели тесно связаны с покупательской способностью. Вырастут зарплаты – спрос подтянется. А про свое требования по средней зарплате Президент напоминает в очередной раз. Александр Лукашенко:

Наши люди не привыкли терпеть. Увы, не привыкли терпеть. Их этого надо и исходить. Еще раз повторяю: ту заработную плату в 1000 рублей, которая определена, у нас выхода просто другого нет. Когда мы ее поможем людям заработать – все, тогда пускай шумят, ходят, кричат. Тогда уже они должны шевелиться. Но этот минимум мы им должны помочь заработать, другого выхода у нас нет. Свой вклад в экономическо развитие региона, да и страны, вносят предприятия деревообработки. Президент отправляется на одно из них.

Екатерина Жилянина, СТВ:

«Речицадрев» – одно из 9 базовых деревообрабатывающих предприятий страны. И одно из трех, где модернизация еще не завершена. Здесь продолжатся реконструкция завода ДСП.

Первый пусковой комплекс вели в эксплуатацию в 2014, второй планируют завершить в 2017. В модернизацию предприятия вложили более 173 миллиона евро. Создали 117 дополнительных рабочих мест, и сейчас здесь трудятся почти 1300 человек. Растет и зарплата: сегодня в среднем сотрудники получают около 500-600 рублей. В первые месяцы 2017 года предприятие демонстрирует неплохие результаты. И экспорт подрос, да и сама выручка. Способствовали этому не только финансовые вливания, но и формирование холдинга. Продукция предприятий теперь не конкурирует, а централизованная закупка сырья позволяет за счет объемов получать скидки. Да, пока принимаемые меры не позволяют вывести «Речицадрев» в плюс, рентабельность -5%. Но путь от глубоких убытков растянулся чуть ли не на десятилетие.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

Этот год – это железная задача для всех вывести холдинг на рентабельную работу. Практически только одно предприятие может быть ниже нуля, и то мы сегодня разбираемся, ищем.

Кстати, складские запасы не только уменьшились, но и изменили свою структуру. Если раньше пылился неликвид, то теперь готовая качественная продукция ждет отгрузки. Так что благодаря грамотному централизованному управлению и финансовой поддержке Банка развития предприятие обещает твердо встать на ноги.

Валерий Тулейко, генеральный директор ОАО «Речицадрев»:

За прошлый год произошла серьезная диверсификация рынков, мы перешли на Западную Европу.

Раньше мы с Польшей практически не работали, сегодня это самый главный рынок у нас. Российская Федерация в 2013-201 годах занимала 70% от всего экспорта, сегодня – 40%. В целом по отрасли модернизация позволила не только увеличить сами объемы производства, больше стало продукции с высокой добавленной стоимостью. Кстати о стоимости. Последнее время цена на продукцию падала, а время возвращать вложенные средства близилось. Прибегли к реструктуризации. А сейчас и цены пошли вверх. Так что Белорусская деревообработка в будущее смотрит с оптимизмом. Александр Лукашенко:

Какие еще есть проблемы? Для того, чтобы мы сейчас решили. Если хотите лесосеки – хорошо, мы вам дадим лесосеки. Определяйтесь. Вы вырубаете, вы вывозите, вы перерабатываете и приводите в порядок. По требованию министра лесного хозяйства вы приводите в порядок лесосеку свою. Мусор собираете, высаживаете лес, дороги там – что он скажет.

В ходе посещения глава государства принимает решение утвердить в должностях руководителей сразу двух деревообрабатывающих предприятий – мозырского и ивацевичского. Раньше управленцы работали с приставкой «и.о».

Александр Лукашенко:

Как это вы директора посадили в тюрьму? Это неспециалисты увидели, что он создал фирму и через своего сына покупал по рублю, продавал по два сам себе. Ну как так? Вот они пришли в погонах. Я говорю: «Слушайте, я знаю Шульгу, мы его отправили на прорыв и прочее. Положите мне на стол железные материалы». Они мне приносят целую папку, говорят: «Читайте». С тем встречался, с тем разговаривал, вот любовница, вот жена, вот – деньги. Сам сидел, делил деньги: это тому, это – этому. Это сверхнаглость. Человека один раз простили, пуля пролетела возле уха. Отправили на завод: иди, показывай результат, там посмотрим. Он начал воровством заниматься. Прощения не будет. Я прошу, чтобы вы это учли. Президенту продемонстрировали и образцы продукции. Выставка готовых изделий – дизайн мебели Александр Лукашенко оценил высоко.

Александр Лукашенко:

Очень интересно. Молодцы, и цвета подобраны. Это, конечно, сложнее сделать, чем доску к доске прикрепить, но зато и деньги другие для предприятия. И люди с удовольствием возьмут.