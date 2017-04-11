Александр Лукашенко: мы введем в севооборот сотни тысяч гектаров по всей стране
Новости Беларуси. Ход посевной кампании и выполнение поручений по модернизации предприятий деревообработки.
Александр Лукашенко 11 апреля с рабочей поездкой в Гомельской области.
По словам главы государства, культура земледелия в самом южном регионе страны должна стать примером для остальных. Есть чему поучиться и в производственной сфере. «Речицадрев» – одно из базовых предприятий отрасли – также сегодня было в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поездку в Гомельскую область президент начал с оценки посевных работ. Техника в порядке – семена в достатке. Еще одна важная составляющая – топливо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не стану вам объяснять, что такое сегодня экономия и контроль за расходованием топлива. Литр сегодня солярки и того же бензина, хоть у нас цены ниже даже, чем в России. У нас все кричат: «Дорого, дорого!» У нас сегодня бензин, солярка по цене ниже, чем в России. Экономия жесточайшая.
Мы видим, где воруют, как с баков сливают, продают на дорогах.
Не дай бог, мы обнаружим это. Ответит губернатор и все по вертикали вниз. Наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива.
Один из лучших механизаторов страны, Александр Грань, так рано, как в нынешнем сезоне, кукурузу не сеял никогда в жизни. А ночная температура +8ºС – оптимальная для этой культуры – уже установилась на юге и юго-востоке страны.
Александр Грань, механизатор КСУП «Холмич»:
Вообще-то мы довольно рано начали. Я уже примерно гектар 700 посеял зерновых, уже и кукурузы 60 гектар.
Как-то непривычно: вроде бы только апрель начался, а мы уже зерновые заканчиваем.
Нынешняя ранняя посевная позволила аграриям сработать с чувством, толком, расстановкой. Сроки проведения весенних полевых работ и посева различных культур не накладываются, что позволяет работать максимально качественно. Завершить сев яровых зерновых в Беларуси должны до 25 апреля. Кукурузу посеют до 10 мая.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Погода для яровых очень хорошая. Ночные температуры низкие, идет кущение, сохраняется влага. На юге яровые уже всходить начали.
Озимые в очень хорошем состоянии, озимый рапс неплохой. Завершена подкормка.
Культура земледелия Гомельской области должна стать примером для всей страны. Александр Лукашенко призвал руководство региона уже в 2017 году показать уровень, к которому нужно стремиться всем.
Александр Лукашенко:
Гомельская область должна показать культуру земледелия в этом году. Я летел на сере области – некоторые фермы обработаны так, что любо-дорого посмотреть. Значит, умеете. Надо везде так сделать.
Мы введем в севооборот, наверное, сотни тысяч гектаров по всей стране.
Где-то – возле речек, надо поймы пересеять. А если перезалужить, то при нынешней технике мы оттуда хоть один кус хороший, но возьмем.
Экономические показатели в области если и не дотягивают до стопроцентных, то к ним приближаются. Строительство идет куда активнее, чем в других регионах. И, кстати, цены за квадратный метр весьма привлекательные.
Валовый региональный продукт несколько тормозит промышленность – здесь учитываются и предприятия нефтепереработки. Модернизация на них должна завершится в ближайший пару лет. Несколько процентов не дотягивает и розничная торговля, но здесь показатели тесно связаны с покупательской способностью. Вырастут зарплаты – спрос подтянется. А про свое требования по средней зарплате Президент напоминает в очередной раз.
Александр Лукашенко:
Наши люди не привыкли терпеть. Увы, не привыкли терпеть. Их этого надо и исходить. Еще раз повторяю: ту заработную плату в 1000 рублей, которая определена, у нас выхода просто другого нет. Когда мы ее поможем людям заработать – все, тогда пускай шумят, ходят, кричат. Тогда уже они должны шевелиться.
Но этот минимум мы им должны помочь заработать, другого выхода у нас нет.
Свой вклад в экономическо развитие региона, да и страны, вносят предприятия деревообработки. Президент отправляется на одно из них.
Екатерина Жилянина, СТВ:
«Речицадрев» – одно из 9 базовых деревообрабатывающих предприятий страны. И одно из трех, где модернизация еще не завершена. Здесь продолжатся реконструкция завода ДСП.
Первый пусковой комплекс вели в эксплуатацию в 2014, второй планируют завершить в 2017.
В модернизацию предприятия вложили более 173 миллиона евро. Создали 117 дополнительных рабочих мест, и сейчас здесь трудятся почти 1300 человек. Растет и зарплата: сегодня в среднем сотрудники получают около 500-600 рублей.
В первые месяцы 2017 года предприятие демонстрирует неплохие результаты. И экспорт подрос, да и сама выручка. Способствовали этому не только финансовые вливания, но и формирование холдинга. Продукция предприятий теперь не конкурирует, а централизованная закупка сырья позволяет за счет объемов получать скидки.
Да, пока принимаемые меры не позволяют вывести «Речицадрев» в плюс, рентабельность -5%.
Но путь от глубоких убытков растянулся чуть ли не на десятилетие.
Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:
Этот год – это железная задача для всех вывести холдинг на рентабельную работу. Практически только одно предприятие может быть ниже нуля, и то мы сегодня разбираемся, ищем.
Кстати, складские запасы не только уменьшились, но и изменили свою структуру. Если раньше пылился неликвид, то теперь готовая качественная продукция ждет отгрузки. Так что благодаря грамотному централизованному управлению и финансовой поддержке Банка развития предприятие обещает твердо встать на ноги.
Валерий Тулейко, генеральный директор ОАО «Речицадрев»:
За прошлый год произошла серьезная диверсификация рынков, мы перешли на Западную Европу.
Раньше мы с Польшей практически не работали, сегодня это самый главный рынок у нас.
Российская Федерация в 2013-201 годах занимала 70% от всего экспорта, сегодня – 40%.
В целом по отрасли модернизация позволила не только увеличить сами объемы производства, больше стало продукции с высокой добавленной стоимостью. Кстати о стоимости. Последнее время цена на продукцию падала, а время возвращать вложенные средства близилось. Прибегли к реструктуризации. А сейчас и цены пошли вверх. Так что Белорусская деревообработка в будущее смотрит с оптимизмом.
Александр Лукашенко:
Какие еще есть проблемы? Для того, чтобы мы сейчас решили.
Если хотите лесосеки – хорошо, мы вам дадим лесосеки. Определяйтесь.
Вы вырубаете, вы вывозите, вы перерабатываете и приводите в порядок. По требованию министра лесного хозяйства вы приводите в порядок лесосеку свою. Мусор собираете, высаживаете лес, дороги там – что он скажет.
В ходе посещения глава государства принимает решение утвердить в должностях руководителей сразу двух деревообрабатывающих предприятий – мозырского и ивацевичского. Раньше управленцы работали с приставкой «и.о».
Александр Лукашенко:
Как это вы директора посадили в тюрьму? Это неспециалисты увидели, что он создал фирму и через своего сына покупал по рублю, продавал по два сам себе. Ну как так? Вот они пришли в погонах. Я говорю: «Слушайте, я знаю Шульгу, мы его отправили на прорыв и прочее. Положите мне на стол железные материалы». Они мне приносят целую папку, говорят: «Читайте». С тем встречался, с тем разговаривал, вот любовница, вот жена, вот – деньги. Сам сидел, делил деньги: это тому, это – этому.
Это сверхнаглость. Человека один раз простили, пуля пролетела возле уха.
Отправили на завод: иди, показывай результат, там посмотрим. Он начал воровством заниматься. Прощения не будет. Я прошу, чтобы вы это учли.
Президенту продемонстрировали и образцы продукции. Выставка готовых изделий – дизайн мебели Александр Лукашенко оценил высоко.
Александр Лукашенко:
Очень интересно. Молодцы, и цвета подобраны. Это, конечно, сложнее сделать, чем доску к доске прикрепить, но зато и деньги другие для предприятия. И люди с удовольствием возьмут.
Согласно бизнес-плану, в 2017 здесь произведут и реализуют продукцию на сумму 34,5 миллиона евро
(это почти в два раза больше, чем в 2016). Рентабельность будет в плюсе – не менее чем 4%.