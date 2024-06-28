Прямой эфир

Алёна Дзиодзина: «От смены властей в США зависит характер их влияния в Украине»

28 июня 2024 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алёна Дзиодзина: «От смены властей в США зависит характер их влияния в Украине»-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Наш завтрашний день – это веер возможностей. И нет никакой тайны в том, что вариантов реальности в будущем, как правило, множество. На примере экранизации фильма «Эффект бабочки» мы это видим наглядно. Когда всего лишь одно действие или поступок запускают череду причинно-следственных связей и направляют жизнь людей по другому сценарию.

Выборы руководства страны – событие крупное, ведь от решений конкретных лидеров у штурвала зависит реальность в довольно широких масштабах. Начиная с государств и людей, живущих под их началом, и завершая происходящим с геополитикой.

Сегодня ночью состоялись дебаты между кандидатами в президенты Штатов. Джо Байден оппонировал Трампу. Однако, несмотря на то, что выборы в США – дело заокеанское и на первый взгляд кажется, что мы к нему отношения не имеем, исход политической гонки имеет значение в мировых масштабах.

Лично к Трампу и Байдену мы можем относиться по-разному, но на сегодня каждый из них представляет собой два разных взгляда на перспективу в большой политике. Например, сместив фокус внимания в сторону более близких нам событий в Украине, то становится заметно, что на сам военный конфликт кандидаты в лидеры США предпочли бы влиять по-разному.

Алёна Дзиодзина: «От смены властей в США зависит характер их влияния в Украине»-4

Алена Дзиодзина:
И в контексте этих событий что Дональд Трамп, что Джо Байден – это по-своему символы. Так, если вслушаться в то, что транслирует нынешний президент Америки, становится очевидно, что в случае, если его изберут, взятый курс развивать конфликт продолжится. В то время как Трамп отмечает проект убыточным и скорее бы предпочел, чтобы стороны примирились.

Проще говоря, от смены властей в США зависит характер и их влияния в Украине. Ведь без поддержки Штатов те воевать не смогут, если предположить, что поставки боеприпасов и военной техники западных стран закончатся. И, скорее всего, конфликт завершится переговорами, поиском компромиссов и, дай Бог, перемирием.

Тем не менее этот возможный прогноз абсолютно не означает, что нужно спешить с идеализацией Трампа или возможных отношений между Востоком и Западом. Увы, но даже то, что касается войн, американцы мыслят проектами. И позиция Дональда Трампа скорее означает, что нет смысла более инвестировать в ту кампанию, что не приносит пользы для Штатов. Просто в этот раз интересы американцев совпали с абсолютно понятным желанием мира.

# Выборы в США # Алена Дзиодзина

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве надеются, что санкции против Беларуси ударят по России
27 июня 2024 20:24

В Литве надеются, что санкции против Беларуси ударят по России

Как связаны теракты в России и концентрация войск на границе Беларуси и Украины – разобрался Лазуткин
26 июня 2024 15:13

Как связаны теракты в России и концентрация войск на границе Беларуси и Украины – разобрался Лазуткин

Сергей Рутенко рассказал, почему решил пересесть на электромобиль
26 июня 2024 14:45

Сергей Рутенко рассказал, почему решил пересесть на электромобиль