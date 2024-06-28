Алёна Дзиодзина: «От смены властей в США зависит характер их влияния в Украине»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наш завтрашний день – это веер возможностей. И нет никакой тайны в том, что вариантов реальности в будущем, как правило, множество. На примере экранизации фильма «Эффект бабочки» мы это видим наглядно. Когда всего лишь одно действие или поступок запускают череду причинно-следственных связей и направляют жизнь людей по другому сценарию.
Выборы руководства страны – событие крупное, ведь от решений конкретных лидеров у штурвала зависит реальность в довольно широких масштабах. Начиная с государств и людей, живущих под их началом, и завершая происходящим с геополитикой.
Сегодня ночью состоялись дебаты между кандидатами в президенты Штатов. Джо Байден оппонировал Трампу. Однако, несмотря на то, что выборы в США – дело заокеанское и на первый взгляд кажется, что мы к нему отношения не имеем, исход политической гонки имеет значение в мировых масштабах.
Лично к Трампу и Байдену мы можем относиться по-разному, но на сегодня каждый из них представляет собой два разных взгляда на перспективу в большой политике. Например, сместив фокус внимания в сторону более близких нам событий в Украине, то становится заметно, что на сам военный конфликт кандидаты в лидеры США предпочли бы влиять по-разному.
Алена Дзиодзина:
И в контексте этих событий что Дональд Трамп, что Джо Байден – это по-своему символы. Так, если вслушаться в то, что транслирует нынешний президент Америки, становится очевидно, что в случае, если его изберут, взятый курс развивать конфликт продолжится. В то время как Трамп отмечает проект убыточным и скорее бы предпочел, чтобы стороны примирились.
Проще говоря, от смены властей в США зависит характер и их влияния в Украине. Ведь без поддержки Штатов те воевать не смогут, если предположить, что поставки боеприпасов и военной техники западных стран закончатся. И, скорее всего, конфликт завершится переговорами, поиском компромиссов и, дай Бог, перемирием.
Тем не менее этот возможный прогноз абсолютно не означает, что нужно спешить с идеализацией Трампа или возможных отношений между Востоком и Западом. Увы, но даже то, что касается войн, американцы мыслят проектами. И позиция Дональда Трампа скорее означает, что нет смысла более инвестировать в ту кампанию, что не приносит пользы для Штатов. Просто в этот раз интересы американцев совпали с абсолютно понятным желанием мира.