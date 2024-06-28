Алёна Дзиодзина: «От смены властей в США зависит характер их влияния в Украине»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Наш завтрашний день – это веер возможностей. И нет никакой тайны в том, что вариантов реальности в будущем, как правило, множество. На примере экранизации фильма «Эффект бабочки» мы это видим наглядно. Когда всего лишь одно действие или поступок запускают череду причинно-следственных связей и направляют жизнь людей по другому сценарию.

Выборы руководства страны – событие крупное, ведь от решений конкретных лидеров у штурвала зависит реальность в довольно широких масштабах. Начиная с государств и людей, живущих под их началом, и завершая происходящим с геополитикой.

Сегодня ночью состоялись дебаты между кандидатами в президенты Штатов. Джо Байден оппонировал Трампу. Однако, несмотря на то, что выборы в США – дело заокеанское и на первый взгляд кажется, что мы к нему отношения не имеем, исход политической гонки имеет значение в мировых масштабах.

Лично к Трампу и Байдену мы можем относиться по-разному, но на сегодня каждый из них представляет собой два разных взгляда на перспективу в большой политике. Например, сместив фокус внимания в сторону более близких нам событий в Украине, то становится заметно, что на сам военный конфликт кандидаты в лидеры США предпочли бы влиять по-разному.