На что может рассчитывать Беларусь в будущей истории с Арабскими Эмиратами? Для этого стоит заглянуть в историю прошлую и сегодняшнюю.

За пейзажи Абу-Даби сейчас называют ближневосточным Манхэттеном. Однако еще каких-то лет 40 назад местные жители обитали в незатейливых домиках на берегу Персидского залива и в пустыне и занимались тем, что ловили жемчуг и рыбу в прибрежных водах.

Объединенные Арабские Эмираты занимают площадь ровно в 2,5 раза меньше, чем территория Беларуси. При этом даже по карте видно, что вся жизнь здесь сконцентрирована на узкой береговой линии. С одной стороны которой – кормилец-залив. А с другой – бескрайние пустыни Аравийского полуострова.

Большую часть территории Объединенных Арабских Эмиратов занимает пустыня. На многие километры между городами тянутся песчаные поля. Если бы здесь в свое время не нашли нефть, то эта страна так и осталась бы государством бедуинов и рыбаков.

ОАЭ – это союз семи карликовых государств, или эмиратов. Каждый из них имеет своих правителей – шейхов, и собственную казну. При этом, фактически, степень влияния отдельных княжеств зависит от их экономической мощи. А также, естественно, от запасов нефти. Поэтому решающий голос в федерации имеет самый крупный и богатый эмират Абу-Даби. Соответственно, и президентом страны становится именно правитель Абу-Даби, столичного эмирата.

Вторая по значимости и политической силе «область» ОАЭ – это Дубай, который делегирует «своего» премьер-министра.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:

Есть такие эмираты, как, например, Расельхайм, или Ум Аль Кувейн, или Аджман. Это совсем крошечные эмираты. И, по большому счету, им каким-то образом конкурировать с такими эмиратами как Шарджа, Дубаи или Абу-Даби не с руки, во-первых, а, во-вторых, все-таки федеральная власть делает все для того, чтобы и в этих эмиратах с точки зрения финансов все было нормально.

Объединение эмиратов – государство достаточно молодое. В декабре здесь отметили 41-ый День независимости от Британии. По традиции, рождение нации в Эмиратах особенно активно и заметно празднуют автолюбители.

Отцом-основателем страны в Эмиратах считают шейха Заеда бен Султан аль Нахайяна. Он занимал пост президента ОАЭ почти 33 года. Главой государства его формально выбирали семь раз. В стране настоящий культ личности шейха Заеда. В каждом учреждении, офисе и даже отеле висят его портреты. С загадочным прищуром шейх Заед смотрит на жителей страны с многочисленных уличных плакатов. На них так и написано: «Наш отец Заед».

Анна Маршалл, востоковед:

Да, его портреты повсюду, так как все хотят помнить о нем, о том, что он сделал для страны. Люди с гордостью несут флаг Эмиратов, даже если они и не родились здесь. Шейх Заед помог им полюбить эту страну, и теперь они этим гордятся. Он принес мир, у него было прекрасное представление о том, какой должна стать эта страна.

Шейх Заед появился на свет в 1918 или в 1916. Точной даты не зафиксировано. В стране, где он родился, почти все население было безграмотным и состояло оно в основном из кочевников. Экспонаты, выставленные в одном из музеев Абу-Даби, датированы второй половиной XX века.

В то время как Советский Союз запускал космические корабли, в Эмиратах был племенной строй – со своими жестокими нравами. Шейх Заед был младшим из сыновей шейха Султана, которого убили по приказу его же брата. После гибели отца Заеду пришлось некоторое время скрываться в пустыне, кочуя от оазиса к оазису с бедуинами. В 1946 году он стал правителем родного города Аль-Айн, а спустя 20 лет – эмиром Абу-Даби.

Александр Семешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах:

Рассказывают историю, что до шейха Заеда один из его предшественников, когда только начали поступать серьезные доходы от углеводородов, собирал эти деньги и складывал где-то у себя в спальне. В конце концов мыши съели. Вот шейх Заед нашел применение: он организовал необходимый менеджмент стране.

«Заед» в переводе с арабского – «приумножающий», «добавляющий». Получается, что имя шейха оказалось пророческим.

Раньше самым прибыльным здесь делом была ловля жемчуга. Это не так уж легко, однако в свое время такое занятие приносило очень много денег. До тех пор, пока умные японцы не придумали способ производства искусственного жемчуга. Однако потом арабы здесь нашли нефть. И так началась новая эпоха для этих земель.

Нефть добывают в Персидском заливе. Одним из тех, кто помог Эмиратам открыть залежи углеводородов, был тот самый Жак Ив Кусто, всемирно известный исследователь морских глубин. На своем легендарном судне «Калипсо» он в середине 50-х годов прошлого века добыл четыре сотни проб грунта в акватории залива. После этого в регионе началась нефтяная эра.

Амро Абд Эль-Хамид, журналист телеканала «Sky News Arabia»:

Сегодня нефть играет самую важную роль в жизни этой страны, стран Персидского залива, но люди, я имею в виду, правители, начали думать, что будет через 20-30 лет, когда нефти не будет, поэтому они инвестируют свои деньги в какие-то проекты для того, чтобы следующие поколения не пострадали.

По некоторым оценкам, при жизни состояние шейха Заеда оценивалось в 20 миллиардов долларов. Однако во много раз больше он направил на развитие своей страны. Причем приоритетными стали такие направления как медицина и образование. Каждый гражданин ОАЭ имеет право за счет государства бесплатно выучиться в любой стране мира. Это не говоря о том, что местные освобождены от уплаты коммунальных услуг. Кроме того, Эмираты называют налоговым раем, ведь налогов здесь просто нет. Монархия получается социальной.

Халед Аль Джарах, менеджер фармацевтической компании:

Они поддерживают только президента, конечно. В прошлом году, по-моему, многие местные были должны банку кредит, и президент издал указ аннулировать всех этих должников до 5 миллионов дирхемов. Это почти 1 300 тысяч долларов.

Ну, и, конечно, никого не удивляет, что бензин в Эмиратах один из самых дешевых в мире. Литр топлива стоит полдоллара.

В Объединенных Арабских Эмиратах число внедорожников на душу населения превышает все мыслимые и немыслимые рекорды. И дело просто не в том, что жители этой страны хотят показать свой достаток. Причина в том, что дорог-то не так уж и много, ведь вокруг – пустыни. Поэтому лучший досуг – это погонять на внедорожниках по той самой пустыне.

Перед началом такого сафари водители обычно выпускают часть воздуха из колес. Периодически делают остановки, чтобы охладить измученные моторы. Иногда в пустыне попадаются такие преграды, которые не каждый внедорожник может пройти.

Анвер Моххамед – профессиональный покоритель дюн. Уже восемь лет он испытывает на проходимость японские машины в этой пустыне.

Анвер Мохаммед, мастер экстремального вождения:

По выходным особенно много людей приезжает в пустыню на внедорожниках. Это опасно для новичков, но после определенной подготовки все получается. Я периодически привожу сюда знаменитостей. Вот на днях я катал американского юмориста Криса Такера. Кроме того, моими пассажирами были Стиви Уандер и Джеймс Кэмерон.

Вообще Эмираты – это рай для влюбленных в авто. На улицах можно увидеть больше редких машин, чем на какой-нибудь специализированной выставке в Европе. Некоторые туристы только и делают, что щелкают затворами фотоаппаратов на перекрестках. Ну, и совсем естественно в ландшафт Абу-Даби вписался Парк развлечений имени «Феррари».

В Объединенных Арабских Эмиратах просто боготворят скорость. Неудивительно, что самый большой в мире крытый парк развлечений построили именно здесь, в Абу-Даби.

Размеры этого парка превышают площадь семи футбольных полей. Под крышей разместились 20 аттракционов. Все помещение охлаждается кондиционерами. Горки под названием «Формула Росса» позволяют посетителям прочувствовать на себе скорость в 240 км в час.

Энди Килинг, главный менеджер парка развлечений:

Наш парк совмещает в себе несколько ключевых элементов. Это и отдых, и дух победы, демонстрация новейших технологий, ну и, конечно, возможность прикоснуться к миру роскоши. Я бы сказал, что это как Эмираты в миниатюре.

Управляет парком британец Энди Килинг. В этом бизнесе он работает уже больше 20 лет. До этого руководил комплексами развлечений у себя на родине и в Германии. Энди – яркий пример сословия так называемых экспатов, то есть иностранных специалистов, которые работают в чужой для себя стране.

Энди Килинг, главный менеджер парка развлечений:

Эмираты – очень толерантная к иностранцам страна. Я знаю, что здесь живет и работает более сотни различных национальностей. В нашей компании есть представители 46 народов мира. Среди нас и мусульмане, и христиане, и индуисты. И все вместе мы трудимся на благо этой страны.

В Объединенных Арабских Эмиратах таких большинство. Причем экспатами называют «белых воротничков» – высокообразованных специалистов. А вот за людьми рабочих специальностей закрепилось более знакомое нашему уху слово «гастарбайтеры». Под эту категорию подпадают выходцы из Индии, Пакистана, Филиппин и Бангладеш.

Наталья Реммер, редактор журнала:

Здесь живут 80% экспатов, люди, которые приехали из азиатского региона, из Европы. Друг с другом мы говорим на английском языке, каждый со своим акцентом. И каждый день стараемся друг друга понять правильно.

Экспаты для Эмиратов стали такой же основой экономики, как и нефть. Судите сами: население страны – почти восемь миллионов человек. При этом гражданами являются меньше миллиона. И если все приезжие специалисты вдруг решат покинуть страну, то она почти опустеет.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:

Если мы говорим даже про государственную власть, то там активно работают иностранные советники. Если мы говорим про крупные компании государственные, есть люди, экспотрианты, которые занимают там ключевые позиции.

Представители Беларуси, может быть, особо ценятся, потому что все-таки больше людей с английским языком.

Супруги Елена и Халед как раз приехали в Абу-Даби из Беларуси. Оба – с медицинским образованием. Живут здесь уже несколько лет. В Минске у них остались трое сыновей и друзья.

Халед Аль Джарах, менеджер фармацевтической компании:

Конечно, тут красота вся искусственная, не как в Беларуси, скажем, все натуральное. Тут страна для работы.

Если выйти куда-то погулять, это нужно, чтобы я зарабатывал много. Выйти, допустим, в какая-то диско или, допустим, в какое-то кафе, какой-то ресторан, это платить сумасшедшие деньги. А я приехал сюда, чтобы кормить своих детей.

Елена Пристинская, фармацевт:

Мы работаем, пока компания нуждается в нас. Стараемся все для этого делать, быть полезными. Есть контракты, есть работа. А потом, конечно, придется возвращаться домой. Потому что здесь, в принципе, будущего нет. Гражданство здесь невозможно получить.

Как призналась Елена, в Эмиратах она как хозяйка особенно скучает по белорусским продуктам питания. Здесь, например, на местном рыбном рынке можно без проблем купить такого морского гада, имени которого вы никогда раньше, может, и не слышали. И прямо на месте услужливые продавцы с хирургической точностью разделают любого обитателя глубин. А вот с привычными для белорусов продуктами возникают сложности.

Елена Пристинская, фармацевт:

Не хватает нашего хлеба. Очень хочется этого. Иногда хочется селедки. Молочные продукты. Это наш козырь, конечно. Им это не снилось. Даже соления те же, как они это делают, это невозможно есть. Фруктов много. Но, опять же, тоже знаете, эти фрукты все выращенные, они все привезенные. Иногда хочется просто из бабушкиного сада вот такого яблочка съесть. Типа антоновки, но тут такого нет.

Все шопоголики постсоветского пространства считают Эмираты чуть ли раем для покупок. И, действительно, кажется, что в этой стране представлены товары со всего мира. Восточный базар теперь выглядит вот так. Это Дубай Молл, самый крупный в мире торговый центр. Под его крышей находится 1200 магазинов. Если на каждый тратить хотя бы по 10 минут, то обойти здесь все удастся лишь за две недели.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:

О том, что в Эмиратах сегодня все дешевле, это информация все-таки 10-летней давности. Да, остались такие группы товаров, которые здесь явно дешевле, чем где бы то ни было. Если мы говорим об одежде, есть такие бренды, которые могут здесь стоить действительно дешевле за счет того, что здесь нет налогов.

Казалось бы, у белорусского легпрома шансов на попадание на местный рынок практически нет. Однако Елена, прожив здесь уже достаточное время, уверена в обратном.

Елена Пристинская, фармацевт:

Вы знаете, все, что я ношу на работе, деловой стиль одежды такой, я все покупаю дома в Беларуси. Обувь, сумки – все. Потому что, пусть это дешевле, но это очень качественно, это очень стильно, и это действительно, я считаю, пользовалось бы спросом, было бы интересно. Потому что я вижу реакцию моих коллег, поэтому это вызывает интерес.

Но, конечно, следует учитывать местный дресс-код. Большая часть жителей ОАЭ носит национальную одежду, которая наиболее приспособлена к местному климату и религии. Мужчины надевают белые туники, которые называются дишдад. На голове – платок, на котором – толстый шнур игаль. Говорят, что с помощью такой веревки бедуины на ночь привязывали верблюдов. Женщины же ходят в черных длинных платьях абая. Голова обязательно покрыта платком или шарфом. Некоторые представительницы прекрасного пола носят маски. По мнению местных жителей, они подчеркивают женскую красоту и вдобавок защищают от песка.

Анна Маршалл, востоковед:

Девушки в Эмиратах самовыражаются не с помощью одежды, а за счет аксессуаров. Это заметно по дизайнерский сумкам и часам. В ход идут также туфли и украшения. И не обязательно это должны быть бриллианты или драгоценные камни.

Нада Абдулла Аль Зааби, журналист «Abu Dhabi Media Company»:

Когда выезжаю за пределы Арабских Эмиратов, я ношу блузки и футболки, так как для прогулок это удобнее. Ну, и, конечно же, если пойти в горы поход, то в той одежде, которую вы сейчас видите, это было бы совершенно невозможно. Но в то же самое время я должна уважать свою страну. И дело не только в одежде.

Ислам в Эмиратах – религия государственная. Она влияет на все стороны жизни. Пять раз в день по громкоговорителям, установленным на мечетях, слышна молитва.

В 2007 году в Абу-Даби открылась одна из самых больших в мире мечетей шейха Заеда. Здесь одновременно могут разместиться 40 тысяч верующих. То есть в этих стенах можно было бы собрать всех жителей такого города, как Калинковичи или Сморгонь. Говорят, стоимость строительства этого комплекса превысила один миллиард долларов.

Мрамор на стенах, кристаллы Сваровски в люстрах и огромный ковер, который устилает главный зал этой мечети в Абу-Даби, самый большой в мире. Его площади хватило бы для того, чтобы накрыть пол в 70 трехкомнатных квартир средних по Минску.

В Эмиратах подчиняются законам шариата. В стране сохранили смертную казнь. К высшей мере приговаривают в основном за наркоторговлю и убийства. Но в целом ОАЭ отличаются от соседей веротерпимостью и либерализмом. Особенно по отношению к туристам. Например, табличка, которая запрещает женщинам носить короткие платья в торговом центре. Однако за нарушительницами этого предписания никто следит.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:

Страна, где представители абсолютно любой конфессии чувствуют себя достаточно вольготно. Чтобы было еще понятнее, могу сказать, что буквально два года тому назад был построен и начал свою работу православный храм Московского патриархата Святого апостола Филиппа в эмирате Шарджа. Шардж называют наиболее консервативным эмиратом, самым строгим, где при отелях в ресторанах нет вообще даже алкоголя, где его нельзя ни купить, ни тем более употреблять. В этом самом эмирате построен крупнейший на Аравийском полуострове православный храм.

Роль и положение женщин в Эмиратах тоже меняется. Они все меньше зависят от мужчин и становятся все более самостоятельными. В 2004 году на министерский пост впервые в истории страны была назначена женщина – шейха Любна Аль Кассими. Ей доверили управление экономикой страны. Сейчас она входит в число сотни самых влиятельных женщин мира по версии журнала «Форбс».

Нада Абдулла Аль Зааби, журналист «Abu Dhabi Media Company»:

Возможно, у многих иностранцев сохраняется старое представление об Арабских Эмиратах. Я надеюсь, что вскоре оно изменится, так как развиваясь, мы изменяем не только облик наших домов и городов, но мы меняемся и сами. Жизнь здесь сейчас очень отличается от того, что было 20 лет назад. Раньше во всем первыми мы видели исключительно мужчин. На сегодняшний момент все кардинально поменялось.

Кстати, Нада работает журналистом на радио, и с ней мы встретились ни где-нибудь, а на выставке вооружений IDEX. Это еще раз подтверждает то, что для женщин в Эмиратах открывается все больше дверей. Правда, в угоду традициям, для посетительниц этой ярмарки были выделены отдельные металлоискатели.

IDEX проходит раз в два года. Это одна из крупнейших в мире милитари-выставок. В этом году здесь свои технологии представили компании из 59 государств мира, в том числе и из Беларуси. Эту оборонную ярмарку посетили около пяти сотен высокопоставленных чиновников из разных стран. Вот, например, министр внутренних дел Арабских Эмиратов шейх Сейф бен Заид аль-Нахайян изучает новинки военной индустрии. По некоторым данным, за время выставки вооруженные силы ОАЭ заключили контрактов на почти четыре миллиарда долларов.

Вот этот образец вооружения произведен в Новой Зеландии совместно с одной из компаний Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь, в Абу-Даби, раньше, когда проходили такие выставки вооружений, то местные компании в основном закупали вооружение. А сейчас мы видим образец вот такой новейшей технологии, которая уже, можно сказать, произведена силами местных специалистов в том числе.

Достижения белорусского военпрома были представлены сразу на двух национальных стендах. Особый интерес вызвал противотанковый ракетный комплекс «Шершень» и беспилотный вертолет. Тоже своего рода техника будущего.

Майкл Гетинг, специалист по вооружениям (Великобритания):

Вот эти образцы вооружения, которые я вижу на белорусском стенде, они относятся к новейшему поколению. Это все так же актуально, как и оружие, представленное американскими или европейскими производителями. Стандарты военного искусства всегда описывались английским выражением «надежность, проверенная солдатом». Эти продукты подходят под это описание и эту философию.

Страсть к оружию у жителей Эмиратов может сравниться лишь с любовью к верблюдам и лошадям.

К верблюдам и лошадям у арабов особо почетное уважительное и даже в чем-то трепетное отношение. А если человек с деньгами, то он может себе позволить и свою лошадь содержать в очень комфортных условиях.

На арабском слова «красивый» и «верблюд» – однокоренные. Раньше именно эти животные обеспечивали жизнь кочевников. Они не только перевозили, но и укрывали от песчаных бурь, давали шерсть и спасали от жажды. Сейчас у них осталась одна главная миссия – развлекать. В Эмиратах даже конкурс красоты среди верблюдов проходит. Призовой фонд превышает 10 миллионов долларов. Но еще больше арабы любят верблюжьи бега.

Проходят такие соревнования зимой. В каждом эмирате есть специальные стадионы для этих бегов. Рядом с трассой выстроились «железные кони» – это трофеи для владельцев самых быстрых верблюдов. Во время соревнований делаются крупные ставки. А победителей бегов раскупают нарасхват.

Любимый вид спорта в Объединенных Арабских Эмиратах – это бега на верблюдах. И сюда пришли новые высокие технологии. Теперь, чтобы управлять верблюдом не требуется наездник, а нужен всего лишь брелок и маленький робот (2-3 кг весом), которого вешают на верблюда.

Еще совсем недавно в верблюжьих бегах были свои наездники. Причем в роли жокеев чаще всего выступали мальчики, чей вес должен был быть минимальным. Однако и в этот спорт пришли новые технологии. Теперь верблюдами управляют с автомобиля, который едет вдоль трассы.

Моххамед, можно сказать, – профессиональный участник этого вида спорта. У него в собственности 30 верблюдов. Моххамед рассказал, что самый крупный приз, который ему удалось завоевать, составил полмиллиона долларов.

Мохаммед Али, житель Абу-Даби:

Это традиционный спорт для нас, для страны. Мне очень нравятся верблюжьи бега.

Неподалеку от этой трассы находится и верблюжий рынок. Средняя стоимость спортивного «корабля пустыни» может составлять от 20 до 40 тысяч долларов. Отдельные экземпляры стоят дороже быстрых спорткаров. Ну, и случается, что за горбатого чемпиона платят и вовсе астрономические суммы в несколько миллионов долларов.

Бедуины, которые ухаживают за спортивными верблюдами, оказались очень даже гостеприимными и пригласили нас выпить местного кофе.

А теперь попробуем знаменитый бедуинский кофе с кардамоном. Кисленький и достаточно крепкий. И ощущаются нотки кардамона.

По-арабски кофе звучит практически как по-белорусски – кава, гава. Очень похожее созвучие.

Кофе принято пить без сахара, закусывая финиками. Этот напиток занимает особое место в арабской культуре угощения. Возле палатки кочевников на очаге всегда стоит по два-три кофейника разных размеров.

Анна Маршалл, востоковед:

Обычно кофе сервируют младшие. И они все время на чеку и слушают. Если кто-то сидит с пустой чашкой, ему доливают. Чтобы показать, что вы больше не хотите кофе, не надо накрывать чашку рукой. По традиции ее нужно потрясти.

Верблюжий рынок – как машина времени. Ведь все-таки большая часть жителей Эмиратов уже пересели с верблюдов на японские внедорожники и переселились из палаток в комфортабельные апартаменты.

Дубай – крупнейший финансовый центр всего Ближнего Востока. В переводе с арабского это название означает «город молодой саранчи». По легенде, одно из племен кочевников однажды наткнулось в этом районе на рой саранчи и тем самым было спасено от голода. Кузнечики здесь считались отменным лакомством. Сейчас, как саранча, в этот город слетаются туристы, работники всех мыслимых профессий и, конечно же, инвесторы.

Наталья Реммер, редактор журнала:

В Дубаи нефти практически нет. Двигателем, локомотивом дубайской экономики являются туризм и торговля. Я бы выделила эти сферы. Ну, еще есть сектор недвижимости.

В Дубаи, например, шейх Мухаммад аль Мактум уже в 26 лет стал министром обороны, самым молодым министром обороны в мире. И он еще несколько лет назад сказал, что «я не вижу препятствий к тому, чтобы моя страна стала страной № 1 в мире». И сейчас для этого все делается.

Сейчас доходы от нефти в ВВП Дубая составляют лишь 3%. Объем внешней торговли эмирата превышает 300 миллиардов долларов ежегодно. В городе свыше пяти сотен отелей, которые принимают миллионы туристов. Потребление электроэнергии на одного жителя Дубая в четыре раза превышает европейский уровень. Летом температура доходит до плюс 50. От жары спасают только кондиционеры.

Самый популярный вид транспорта в Эмиратах – это, естественно, личные авто. Однако в стране очень много рабочих из стран Юго-Восточной Азии, для которых, можно сказать, и создана удобная сеть общественного транспорта. Автобусная остановка даже оборудована кондиционерами.

Электроэнергии на все порой уже и не хватает. Рассказывают, что некоторые многоэтажки в Эмиратах получают электричество с помощью дизель-генераторов.

В 2012 году в стране начали строить первую АЭС по проекту южнокорейской компании. По планам, к 2020 году доля атомной энергетики в энергобалансе ОАЭ будет составлять 20%.

Александр Семешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах:

Здесь тоже понимают, что нефть не вечна, постоянно не будет здесь литься рекой. Наступит постнефтяной период, и надо думать о том, как жить потом. Реализуются проекты атомной энергетики, энергосбережения и возобновляемых источников энергии.

Символом стремительного роста экономики Дубая можно считать Бурдж-Халифа – самый высокий в мире небоскреб. На 163 этажах разместились офисы, отель, торговый центр и жилые апартаменты. Воздух внутри здания не только охлаждается, но еще и ароматизируется. Аромат был создан специально для Бурдж-Халифа. Изначально здание должно было называться Бурдж-Дубай, что значит «Дубайская башня». Но правитель эмирата переименовал его в честь президента страны Халифа ибн Заед аль-Нахайяна.

После прогулки по Дубаю у неподготовленных туристов начинает болеть шея. Дело в том, что все время приходится смотреть наверх. Ведь вся красота именно там. Все здания здесь очень высокие. Бурдж-Халифа – это самое высокое строение во всем мире. И, что интересно, компания-девелопер, застройщик всей этой красоты, собирается прийти и в Беларусь.

Создатели Бурдж-Халифа уже заявили о намерении реализовать инвестпроект на территории Беларуси. Пока идут переговоры. Крупнейший застройщик в Эмиратах присматривается к возможностям нашей страны. А вот дубайский миллиардер Халаф Аль-Хабтур уже хорошо изучил Беларусь и готов приступать к работе. В 2012 году он специально прилетал в Минск, чтобы лично познакомиться с деловыми партнерами.

Халаф Аль-Хабтур, руководитель группы компаний «Аль Хабтур»:

Мы думаем, что Минск нуждается в отелях. В том отеле, где я останавливался, было темно и неуютно, а это не те стандарты, к которым привыкли люди во всем мире. И я подумал о том, чтобы построить в Беларуси гостиницу, которая была бы не только самой лучшей в Восточной Европе и Российской Федерации, но и во всей Западной Европе. Это было бы ориентиром, короной Минска, чем бы и Правительство гордилось, приглашая людей посетить вашу страну и остановиться в этом отеле-дворце.

Компания Аль-Хабтура насчитывает 40 тысяч сотрудников и охватывает такие сферы как строительство, гостиничный бизнес, страхование и многие другие. Она, к примеру, участвовала в возведении отеля-паруса Бурдж аль-Араб в Дубае и комплекса «Dubai Tower» в Катаре, который еще недавно считался самым высоким зданием в регионе. Халаф Аль-Хабтур смог пробиться на рынки таких стран как Великобритания, США, Франция, Египет и Ливан.

Халаф Аль-Хабтур, руководитель группы компаний «Аль Хабтур»:

Говоря об инвестициях, конечно же, поднимается непростой вопрос. Это непросто до тех пор, пока у вас нет отработанной схемы. В этом плане Беларуси нужно больше опыта в том, чтобы упрощать многие вещи для инвесторов.

Что касается лично меня, то я рад иметь некоторые проекты в Беларуси, сотрудничать с Правительством, а также содействовать развитию вашего государства, так как мне нравится ваша страна.

Нашей стране будут полезны не только инвестиции из Эмиратов, но еще больше нужен опыт по быстрой реализации крупных проектов. Строят здесь с такой скоростью, которой можно только позавидовать.

Халаф Аль-Хабтур, руководитель группы компаний «Аль Хабтур»:

Все просто. Наше правительство обеспечивает все необходимые условия для застройщиков, для бизнесменов. Например, если вы обращаетесь по какому-либо вопросу, все решается моментально. Все вопросы с документами решаются через Интернет, и занимает это несколько часов. Все упрощено и модернизировано. Вам не нужно ждать. Вот почему все быстро, материалы доступны, все доступно.

Что бы я хотел пожелать друзьям из Беларуси: они должны забыть о долгих согласованиях и дискуссиях и принимать решения и давать ответы незамедлительно, если они хотят успешно развиваться в экономическом плане.

Дипмиссия Беларуси в Эмиратах работает с 1999 года. Посольство поддерживает тесные связи с властями страны, а также с крупными бизнесменами.

Александр Семешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах:

Надо сказать, что целый ряд проектов сейчас в стадии рассмотрения. Интересна сфера сельского хозяйства.

Вообще, проблема продовольственной безопасности очень остра. И, естественно, они ищут и возможность приобретать продовольствие, и возможность производить продовольствие где-то за рубежом, чтобы потом поставлять и сюда, и поставлять на экспорт, развивать такой бизнес. Беларусь входит в число стран, которые им интересны с этой точки зрения.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:

Виден четкий интерес местных товарищей, местных бизнесменов, не только местных, еще и международных, именно к продовольственным ресурсам Беларуси. Всегда на первом месте, первый вопрос, который звучит, спрашивают мясо курицы, например, спрашивают зерно, спрашивают муку, спрашивают подсолнечное масло, спрашивают какие-то другие зерновые культуры.

В супермаркете, который находится в одном из самых фешенебельных торговых центров Абу-Даби, уже второй год как продается белорусская сметана и творог. Говорят, пользуется хорошим спросом.

Халфан Саид Аль-Кааби, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Абу-Даби:

Я думаю, что во многих сферах возможно сотрудничество между нашими странами. Люди у вас чуткие, добрые, высокоинтеллектуальные, они хотят быть частью завтрашнего мира. Власть работает ради благополучия людей. У вас есть как хорошие трудовые ресурсы, так и интересные научные разработки. Расположение также великолепно. Поэтому есть очень много сфер взаимодействия: начиная с производства, сельского хозяйства, авиации, научных исследований.

Главный ресурс, которого лишены эмираты, – это пресная вода. Ее приходится получать из воды морской. На это тратятся колоссальные деньги. Практически к каждому дереву и пальме в этой стране подведен шланг для полива. Без этого не было бы никакой растительности. По потреблению воды на душу населения ОАЭ занимают второе место в мире. Может, здесь есть шанс для Беларуси?

Александр Семешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах:

Что касается проработки, поставки нашей воды, да, этот вопрос мы прорабатывали. Недавно в ходе инвестиционного форума этот вопрос обсуждался на уровне нашего министра иностранных дел и заместителя министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов, который был на форуме, на встрече. После этого мы подготовили наши предложения по поставкам пресной питьевой воды, они сейчас на рассмотрении.

Большой потенциал есть и у научного сотрудничества между нашими странами. Эмираты значительные средства вкладывают в разработки, которые позволят перевести экономику на зеленые рельсы.

Именно в Абу-Даби можно увидеть как будет примерно выглядеть город будущего. В районе Масдар-Сити (это такой огромный квартал, который сейчас застраивается) совершенно новая система общественного транспорта. Концепция в том, что личных автомобилей здесь нет, а все передвигаются на комбинированном транспортном средстве.

Масдар-Сити станет первым в мире городом, который сможет обеспечивать себя самостоятельно на 100% энергией из возобновляемых источников. Жить здесь будут за счет солнца, ветра и воды. При этом выбросы в атмосферу будут сведены практически до нуля.

Амро Абд Эль-Хамид, журналист телеканала «Sky News Arabia»:

Это такой очень знаменитый проект, мировой, я бы сказал. Все приезжают (из Европы, из Америки), смотрят на этот проект и хотят распространить Масдар как пример во многих точках Эмиратов. И очень нравится, кстати.

В этом городе будущего уже сейчас трудится команда ученых, занятых исследованиями в сфере чистых технологий. Когда в Эмиратах закончатся запасы нефти, страна сможет без проблем перейти на продажу разработок из области альтернативной энергетики. Чем не пример для Беларуси?