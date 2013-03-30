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Александр Радьков встретился с активом Островецкой районной организации «Белой Руси»

30 марта 2013 14:49
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Новости Беларуси. Председатель Республиканской общественной организации «Белая Русь» Александр Радьков  встретился с активом Островецкой районной организации.

Этот район - один из самых экономически перспективных  в Беларуси. Там идет подготовка к строительству первой в истории страны Атомной электростанции. Новым членам первички сегодня вручили членские билеты, и вместе с коллегами обсудили перспективы развития объединения. 

Такая форма работы с активом «Белой Руси» - уже традиция. Общение шло в неформальной обстановке, после чего гости из Островецкого района посетили столичные достопримечательности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, Председатель РОО «Белая Русь», первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
У нас традиционная и очень эффективная форма работы с активом. Из районных первичных организаций приезжает к нам актив, и мы здесь обмениваемся опытом работы. У нас вот так была жлобинская делегация, бобруйская делегация и многие другие. Приезжают с семьями, с детьми. Мы это приветствуем и стараемся, что всем было интересно.

# Общественные объединения Беларуси # Александр Радьков # РОО «Белая Русь»

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