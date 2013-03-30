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В Пакистане подорвали школу

30 марта 2013 17:19
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Новости Беларуси. Мощный теракт на юге Пакистана. Сегодня, 30 марта, в одну из частных школ города Карачи была брошена ручная граната.

Взрыв произошел, когда школьники собрались узнать оценки. В результате атаки погиб директор школы. Не менее шести детей получили ранения.

Район, в котором произошел теракт, оцеплен. Ведется расследование. 

Известно, что погибший ранее получал угрозы. Ответственность за содеянное пока никто на себя не взял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что вчера, 29 марта, в результате взрыва на северо-западе Пакистана погибли 10 человек, а более десятка получили ранения.

# Терроризм # Теракт в Пакистане

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