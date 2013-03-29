Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает, что Беларуси и Турции необходимо сбалансировать торговлю и всячески наращивать сотрудничество. Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу.

Президент предложил турецкой стороне выйти на 5-6 конкретных направлений работы, которые способствовали бы значительному расширению торгово-экономических отношений. Как было отмечено на встрече, страны могли бы увеличить товарооборот уже в этом году до миллиарда долларов, а в течение ближайших лет – до двух-трех.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы решили диверсифицироваться и найти интересы в дальних странах. Так вот, мы там находим контакты, и свидетельством тому является мой визит в Индонезию. Только по контрактным прямым в результате этого визита мы приблизились к торговому обороту в полмиллиарда долларов. А вот с Турцией, откровенно говоря, которая находится практически рядом с Беларусью, мы такого не имеем. Во-первых, нам надо сбалансировать торговлю между Турцией и Беларусью, это первое. И второе, нам надо наращивать наше сотрудничество. Это ведь ненормально, что у нас при огромных возможностях такой мизерный товарооборот. Я откровенно вам скажу, я с таким некоторым осадком и горечью об этом говорю, потому что у нас просто отличные политические отношения с вашей страной, у нас нет вообще острых проблем, с которыми бы мы сталкивались, руководство Турции и Беларуси.

Беларусь и Турция договорились о безвизовых поездках граждан. 29 марта в Минске подписано такое соглашение. А также о реадмиссии, которая предполагает прием граждан, которые подлежат депортации и позволяет бороться с нелегальной миграцией.

К слову, разработка важного для двух стран документа была инициирована по итогам визита Президента Беларуси в Турцию в октябре 2010 года. Так, соглашение о безвизовых поездках позволит посещать как Беларусь, так и Турцию без оформления виз на срок до 90 дней в течение года либо 30 дней одномоментно.

Таким образом, туристические потоки в обоих направлениях увеличатся. Кроме того, упростятся контакты представителей бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Подписание этих соглашений за достаточно короткий период говорит о том, что, в целом, наш политический диалог, который существует между Беларусью и Турцией, успешно развивается. И мы намерены предпринять все меры для того, чтобы потенциал нашего сотрудничества углублялся, развивался. И сегодня мы достигли конкретной договоренности на сей счет.

Ахмет Давутоглу, министр иностранных дел Турецкой республики: Потенциал наших экономических отношений не реализован. Мы могли бы увеличить товарооборот до миллиарда долларов, а дальше и до трех миллиардов. Турецкие бизнесмены с удовольствием инвестируют в Беларусь. Спасибо за поддержку наших компаний. Ежегодно из Беларуси в Турцию приезжает 140тысяч туристов, и мы надеемся, что этот поток после подписанного соглашения только увеличится.