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Андрей Кобяков отправился с рабочим визитом в Таджикистан

31 мая 2018 07:33
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 31 мая совершает рабочий визит в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он продлится два дня. Андрей Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Душанбе. В повестке дня встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

Во время визита в Душанбе запланированы встречи Андрея Кобякова с руководителями правительств государств СНГ. 

# Беларусь-Таджикистан # Фотофакт

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