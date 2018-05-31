Андрей Кобяков отправился с рабочим визитом в Таджикистан

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 31 мая совершает рабочий визит в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он продлится два дня. Андрей Кобяков примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Душанбе. В повестке дня встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

Во время визита в Душанбе запланированы встречи Андрея Кобякова с руководителями правительств государств СНГ.