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Телефонный разговор Александра Лукашенко и федерального канцлера Австрии: что обсудили политики

29 мая 2018 20:23
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Новости Беларуси. 29 мая по инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и федеральным канцлером Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Себастиан Курц проинформировал Президента Беларуси об изменениях, которые произошли на политическом поле его страны. В свою очередь Александр Лукашенко лично поздравил Себастиана Курца с назначением на пост федерального канцлера Австрии. Стороны в целом обсудили наработанные между государствами контакты в различных сферах и сошлись во мнении, что их ни в коем случае нельзя потерять.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и федерального канцлера Австрии: что обсудили политики-1

Себастиан Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, белорусский лидер в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов.

 Особое внимание в ходе беседы политики уделили обсуждению прошедшего в белорусской столице международного форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» экспертной инициативы «Минский диалог». Себастиан Курц подчеркнул положительные итоги состоявшейся конференции.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и федерального канцлера Австрии: что обсудили политики-4

Кроме того, была обсуждена предстоящая встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна состояться в Минске осенью 2018 года. Федеральный канцлер выразил готовность поддержать и оказать помощь по всем направлениям в проведении данного мероприятия.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и федерального канцлера Австрии: что обсудили политики-7

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Александр Лукашенко отметил позитивную динамику в развитии белорусско-австрийских отношений и выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия, обозначив приверженность дальнейшему развитию диалога с Австрией. Речь шла о совместной работе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Австрия прочно вошла в число ведущих инвестиционных партнеров Беларуси.

Александр Лукашенко и Себастиан Курц также коснулись в разговоре темы функционирования белорусского сектора телекоммуникаций, в частности, работы на рынке и дальнейшего развития компании Velcom, которая входит в австрийский холдинг Telekom Austria AG.

# Беларусь-Австрия # Александр Лукашенко # Себастиан Курц # Фотофакт

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