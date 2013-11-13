На белорусско-украинской границе установлены первые пограничные знаки

Новости Беларуси. 13 ноября положено начало официальному обозначению границы Беларуси и Украины. Первые пограничные знаки в торжественной обстановке установлены у монумента Дружбы на стыке границ трех славянских держав: Беларуси, Украины и России. Протяженность белорусско-украинского рубежа составляет более тысячи километров. На полное его обустройство может уйти 5-7 лет.

Якова Михайлович:

Если не знаешь тропы, ты не пройдешь. Здесь такие заросли. Например, если я родился здесь, так могу пройти – я знаю каждую тропку. А если кто другой, то может заблудиться и не выйти.

Так, по словам Якова Михайловича, выглядит сегодня белорусско-украинская граница. До нее от его забора – меньше километра. Года четыре назад он помогал искать здесь заблудившегося грибника. Кстати, любители лесных даров – регулярные нарушители государственной границы. Ведь местами понять, за какой березой начинается другое государство, просто невозможно. Теперь же все изменится.

К этому моменту страны шли без малого 17 лет. Договор о госгранице был подписан еще в 1997 году, однако точку в этом процессе поставили минувшим летом, во время визита Александра Лукашенко в Киев.

Белорусско-украинскую границу впервые в истории теперь можно увидеть. Первые пограничные знаки установлены у Монумента Дружбы. Место выбрано неслучайно – именно здесь уже более 50 лет ежегодно собираются жители славянских держав.

Ровно год назад здесь же началась демаркация украинско-российской границы. Сегодня настало время и белорусско-украинской.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Каждое государство имеет свои атрибуты: флаг, герб, гимн, атрибуты президентской власти. А еще в наследство нашим потомкам мы должны оставить государства с четко обозначенными границами. С границами, которые были бы границами мира и дружбы. И сегодняшняя церемония – это знак того, что мы встроили очередной камешек в фундамент нашей, украинско-белорусской, дружбы.

Официальная протяженность границы сегодня – 1084 километра. Однако эта цифра после точных геодезических измерений увеличится на 10-15%. По траектории границы на суше появятся просеки, на водной территории – буи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Хомич, заместитель директора РУП «Белгеодезия»:

Между Польшей, Республикой Беларусь и Украиной на всем протяжении и до стыка между Россией, Беларусью и Украиной.

Будут определенные трудности, так как проходит и по болотистой местности, как мы видим. Особенно пинские болота. Особенно у нас проблема с установкой в Чернобыльской зоне.

Работа предстоит колоссальная. А с учетом того, что часть границы проходит по загрязненным радионуклидами территориям, еще и не имеющая аналогов в мире.

Леонид Кожара, министр иностранных дел Украины:

Граница очень протяженная, достаточно сложная. Но я думаю, что обоим государствам по силам осуществить это в кратчайшие сроки. Демаркация осуществляется за счет государственного бюджета Украины и Республики Беларусь.

Подключиться к финансовой стороне дела в обустройстве границы может и Евросоюз. Тем более что интерес у западных соседей к рубежу есть. Ведь помощь в обеспечении контроля на белорусской границе – это прямые инвестиции в безопасность всей Европы.