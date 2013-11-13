Выборы Президента Беларуси начнутся в августе 2015 года

Новости Беларуси. Президентская избирательная кампания в Беларуси стартует в августе 2015 года. Об этом 13 ноября 2013 года сообщила председатель Центризбиркома. Лидия Ермошина отметила, что сами выборы должны пройти не позднее 20 ноября 2015 года.

Лидия Ермошина:

Выборы должны пройти не позднее двух месяцев до истечения срока полномочий. Избирательная кампания должна пройти не позднее, чем за пять месяцев до истечения сроков полномочий. Полномочия главы государства начинаются с момента инаугурации. У нас она прошла 20 января 2011 года. Следовательно, срок полномочий Президента истекает 20 января 2016 года. Отнимите 5 месяцев, это будет август 2015 года.

Сегодня Палата представителей приняла во втором чтении поправки в некоторые законы, касающиеся проведения выборов и референдумов. Корректировке подвергся порядок финансирования избирательных кампаний — это касается кандидатов на пост главы государства — для них в три раза увеличен размер избирательного фонда.

Кроме того, выборы в Палату представителей предполагают проводить в один тур, а результаты определять по принципу относительного большинства. Поправками запрещены призывы к бойкоту выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.