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Форум, посвященный сотрудничеству приграничных регионов Беларуси и Украины, откроется сегодня в Житомире

13 ноября 2013 08:13
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Новости Беларуси. В украинском Житомире соберутся делегации Киевской, Черниговской, Брестской и Гомельской областей. Всего ожидается 150 участников, представляющих центральные и региональные органы власти, а также неправительственные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что основное внимание стороны уделят реализации совместных проектов, связанных с социально-экономическим развитием приграничных областей Беларуси и Украины, будут затронуты такие сферы как образование, культура и спорт.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Украина

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