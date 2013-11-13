Форум, посвященный сотрудничеству приграничных регионов Беларуси и Украины, откроется сегодня в Житомире

Новости Беларуси. В украинском Житомире соберутся делегации Киевской, Черниговской, Брестской и Гомельской областей. Всего ожидается 150 участников, представляющих центральные и региональные органы власти, а также неправительственные организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что основное внимание стороны уделят реализации совместных проектов, связанных с социально-экономическим развитием приграничных областей Беларуси и Украины, будут затронуты такие сферы как образование, культура и спорт.