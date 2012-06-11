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Лукашенко: Вьетнам - особая страна. Нам не надо доказывать дружбу и преданность

11 июня 2012 12:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился 11 июня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси по случаю завершения его дипмиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
Отъезд из Беларуси послов дружественных нам стран, порядочных послов, которые работают на укрепление наших отношений, - это всегда, как минимум, сентиментальный момент.
Мы практически достигли $200 млн. товарооборота за год. Но это мизер по сравнению с тем потенциалом, которым обладают наши государства. Мы готовы там строить совместные предприятия по тем направлениям, которые вас интересуют. А Вьетнам - это буйно развивающаяся страна. Страна очень богатая на полезные ископаемые. Мы нуждаемся с вас, вы – в нас.
Мы сейчас, как вы заметили, идем по всем направлениями. И в Африке пытаемся найти наших друзей, партнеров, и в Латинской Америке, и, вообще, в Америке, и в Европе, и в Азии и так далее. Но Вьетнам - это особая страна. Нам не надо доказывать свою дружбу и свою преданность вашему народу и нашему государству.

 

# Послы в Беларуси # Александр Лукашенко # Государственная политика

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