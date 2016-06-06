Верительные грамоты Президенту вручили послы 13 стран: детали церемонии и первые впечатления дипломатов от Беларуси

Новости Беларуси. Нарастающая динамика многовекторного сотрудничества. Александр Лукашенко сегодня принял верительные грамоты послов 13-ти иностранных государств. Это символические послания от руководителей этих стран с просьбой «верить» своему представителю. Обращаясь к дипломатам, глава государства выразил уверенность, что их миссия послужит углублению и расширению двусторонних связей.

Церемония вручения верительных грамот – одна из самых строгих в дипломатическом протоколе. Здесь не может быть незначительных деталей, поэтому ритуал отточен буквально до мелочей.

Строго в назначенное время ко Дворцу Независимости начали прибывать представители дипломатических миссий. Заметим, на машинах еще нет государственной символики. Исторически сложилось так, что иностранный посол, вручая верительные грамоты, впервые официально встречается с главой государства.

Верительные грамоты – символические послания от руководителей государств с просьбой «верить» своему представителю – сегодня Александру Лукашенко вручили послы 13 стран. Принимая из рук дипломатов документ, Президент Беларуси выразил надежду, что их миссия в нашей стране обернется реальными результатами и позволит найти новые ресурсы для укрепления торгово-экономических контактов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу отметить, что такие черты характера, как открытость, гостеприимство, веротерпимость и миролюбие глубоко укоренились в менталитете нашего народа. Эти качества, позволившие Беларуси стать своего рода опорой стабильности и безопасности в регионе, были сформированы непростой историей, оставившей неизгладимые рубцы на белорусской земле. Выполняя свою посольскую миссию, вы сможете лучше узнать и по достоинству оценить то героическое и одновременно трагическое прошлое, которое лежит в основе современной миролюбивой и многовекторной внешней политики нашего государства. С учетом открытости белорусской экономики важным фактором устойчивого развития нашей страны является эффективная внешнеэкономическая деятельность, которая обеспечивает сбалансированность во внешней торговле, участие в международном разделении труда. Сегодня одной из ключевых целей экономической политики Беларуси становится планомерная диверсификация экспорта и равномерное распределение наших торговых связей между тремя основными регионами мира – Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом и нашими партнерами в Азии, Африке и Америке. К 2020 году страна планирует выйти на пропорциональное соотношение по каждому из этих направлений. Хочу отметить, что нынешний год принес позитивные сдвиги в нормализации наших отношений с Европейским союзом. Безусловно, мы заинтересованы в максимальном углублении взаимосвязей с Евросоюзом, поддержании нарастающей динамики нашего сотрудничества.

Беларусь в силу географического положения отношениям с Евросоюзом придает особое значение. Одна из важнейших задач внешней политики белорусского государства - налаживание добрососедских отношений с Польшей. С этой страной нас связывает не только общая граница, но и тесные торгово-экономические отношения.

Посол Республики Польша Конрад Павлик с Беларусью знаком не понаслышке. Последние несколько месяцев именно он в должности заместителя министра иностранных дел, занимался вопросами нормализации восточной политики. Дипломат уверен: недавний визит в Минск главы польского внешнеполитического ведомства, даст новый импульс взаимному трансграничному и межрегиональному сотрудничеству.

Конрад Павлик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:

Последний визит министра Ващиковского в Минск был очень важным, прозвучало много важных деклараций, готовность говорить о всех вопросах, в том числе самых сложных. Мы были, есть и будем соседями, поэтому надо нам плотно поработать в разных областях, о которых мы чуть-чуть подзабыли за последние годы, в том числе, например, инфраструктура, приграничное сотрудничество, культура, культурное наследие. Нас очень многое объединяет.

Перспективным партнером Беларуси в Евросоюзе называют и Словацкую Республику. Особый вклад этой страны - непосредственное участие в нормализации отношений по линии Беларусь – ЕС. К слову, именно Словакия будет председательствовать в Совете Евросоюза во втором полугодии этого года.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:

Надо поддерживать активный, конкретный диалог. Что мы можем передать из своего опыта, нам тоже надо учиться, изучать опыт, ситуацию в Беларуси. Из этого делать конкретные отношения.

Еще одно перспективное для Беларуси направление для расширения сотрудничества - страны Африканского региона. Примеры успешного взаимодействия, несмотря на географическую отдаленность, уже есть.

Александр Лукашенко:

Беларусь заинтересована в динамичном развитии государств Африки. Уверен, что у нас имеются большие перспективы для расширения взаимодействия с ними. Примером может служить сохранение высокого уровня политических отношений с Республикой Зимбабве. Нам есть, что предложить друг другу во всех сферах, прежде всего, в торгово-экономической. Мы будем признательны новому послу за повышение эффективности в реализации потенциала сотрудничества. В качестве важнейшего партнера на континенте рассматриваем Эфиопию. Хранимая со времен Советского Союза дружба, а также схожие позиции по многим вопросам международной жизни подтверждают необходимость дальнейшего укрепления всесторонних отношений Минска и Аддис-Абебы. Беларусь стремится повысить уровень взаимодействия с Суданом и рассчитывает на такой же подход с его стороны. С удовлетворением отмечаю оптимизацию наших контактов, которое наблюдается в последнее время. Хорошие возможности для продвижения белорусской промышленной продукции, развитие производственной кооперации мы видим в сотрудничестве с такими влиятельными членами экономического сообщества стран западной Африки, как Гвинея и Гана.

Налаживая новые партнерские связи, нельзя забывать и о традиционных векторах сотрудничества. Одно из приоритетных направлений во внешней политике нашей страны - азиатский регион. Например, с Республикой Кореей «семимильными шагами» продвигается сотрудничество в сфере информационных технологий.

Ёнг Хо Ким, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь:

Я вижу, что Беларусь такая же высокоразвитая, технологическая страна, как и Корея. У вас очень честные и открытые люди. Мы заинтересованы в сотрудничестве с вашей страной.

Республика Беларусь будет расширять свое присутствие в странах Центральной Америки, например, в Никарагуа. Продолжит историю 20-летних теплых дипломатических отношений с Филиппинами. По максимуму будет использовать огромный незадействованный потенциал, который есть в отношениях с Австралией.

После официальной церемонии вручения грамот – традиционное неформальное общение. Пользуясь, случаем, главы дипломатических миссий передали Александру Лукашенко не только приветствия от глав своих государств, но даже успели поделиться первыми впечатлениями о нашей стране.

Карлос Деймек Соррета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в Республике Беларусь:

Я с удовольствием нахожусь в Минске. Пользуюсь всеми благами. И моя супруга недавно подарила мне часы белорусского производства.

Еще один стратегический партнер Беларуси – Объединенные Арабские Эмираты. В отношениях с давним партнером в арабском мире у нашей страны есть серьезные перспективы в сфере инвестиционного сотрудничества. Важные шаги в этом направлении уже сделаны.

Ахмед Мухаммед Юсуф Мангуш аль-Тенейджи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь:

Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность эмиратского народа за предоставленную возможность безвизового въезда для эмиратских граждан в Республику Беларусь. Я уверен, что этот шаг поспособствует укреплению экономических, торговых, культурных связей между нашими странами.

Тоёхиза Кодзухи, посол Японии с главой государства общался несколько дольше своих коллег. Нашу страну дипломат посещал 20 лет назад. Сегодня посол признается: искренне восхищен темпами развития Беларуси.

Тоёхиза Кодзухи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Беларусь:

Японско-белорусские отношения – очень важный пункт, то есть резкое увеличение заинтересованности японским народом, японским правительством к Беларуси. Моя задача заключается в том, чтобы превратить заинтересованность в конкретные дела.

После завершения церемонии послов ожидал кортеж. Машины обозначены флагами 13 государств. Вручение верительных грамот главе белорусского государства знаменует начало работы высокого дипломатического представителя иностранного государства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.