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Андрей Кобяков примет участие в заседании глав правительств государств-участников СНГ

07 июня 2016 07:35
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Новости Беларуси. В Бишкеке 7 июня пройдет заседание глав правительств государств-участников СНГ. Участие в нем примет премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В повестке дня — более 10 вопросов. Основное внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, работе в сфере энергетики и здравоохранения, повышению продовольственной безопасности.

Ожидается, что сегодня стороны подпишут ряд соглашений, в том числе об обмене информацией об авариях на объектах электроэнергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ # Андрей Кобяков

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