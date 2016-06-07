Андрей Кобяков примет участие в заседании глав правительств государств-участников СНГ

Новости Беларуси. В Бишкеке 7 июня пройдет заседание глав правительств государств-участников СНГ. Участие в нем примет премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В повестке дня — более 10 вопросов. Основное внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, работе в сфере энергетики и здравоохранения, повышению продовольственной безопасности.

Ожидается, что сегодня стороны подпишут ряд соглашений, в том числе об обмене информацией об авариях на объектах электроэнергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.