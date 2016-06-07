Форум регионов Беларуси и России стартует в Минске: 7 июня обсудят расширение сотрудничества предприятий

Новости Беларуси. В Минске открылся третий Форум регионов Беларуси и России. Участие в нем примут президенты обеих страны. Ожидается, что Александр Лукашенко 8 июня выступит на пленарном заседании. В этот же день запланирована двусторонняя встреча белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Она состоится во Дворце Независимости.

Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в интеграционных объединениях, международную проблематику. Главной же темой большого разговора участников форума станет социально-гуманитарное сотрудничество в Союзном государстве.

Буквально через полчаса в верхней палате белорусского парламента начнется третье заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по региональному взаимодействию. Для участия в форуме прибыли представители 43-х регионов Российской Федерации. 13 из них представлены на уровне губернаторов и 3 – на уровне председателей правительств.

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сотрудничество между нашими регионами стало реальной движущей силой, наполняет конкретным содержанием весь процесс развития Союзного государства. Рассмотрение практических вопросов сотрудничества с привлечением регионов и субъектов хозяйствования позволяет осуществлять своего рода мониторинг и выявлять проблемы, возникающие при реализации принимаемых интеграционных решениях и сближать позиции, поиски путей их решения.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Я считаю, что деятельность нашей межпарламентской комиссии в рамках Форума дает ей больше конкретики. Для нас очень важно, чтобы региональное сотрудничество наших государств в практической сфере, чтобы мы получали результаты от этого сотрудничества.

Сегодня же начнется работа 9-ти секций. Планируется, что по итогам форума будет подписано около 40-ка соглашений на уровне правительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:

Чем более широкие слои – и административные, и просто человеческие – охватывает сотрудничество, тем прочней фундамент, на котором мы стоим и развиваемся. Поэтому никогда не подвергалась сомнению необходимость такого взаимодействия. Очень хорошо, что оно приобрело такую устойчивую форму и в общем-то достаточно плодотворную.