Александр Лукашенко 3 августа выступит с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 августа выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено, прежде всего, по причине неопределённости ситуации в мире на фоне пандемии. Неясным оставался вопрос, как повлияет складывающаяся обстановка на Беларусь. Необходимо было время для анализа всех процессов и возможного прогнозирования ситуации.