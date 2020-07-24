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Александр Лукашенко 3 августа выступит с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию

24 июля 2020 14:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 3 августа выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ранее глава государства заявлял о том, что изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено, прежде всего, по причине неопределённости ситуации в мире на фоне пандемии. Неясным оставался вопрос, как повлияет складывающаяся обстановка на Беларусь. Необходимо было время для анализа всех процессов и возможного прогнозирования ситуации.  

Александр Лукашенко 3 августа выступит с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию-1

В соответствии с указом главы государства 3 августа в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию и рассмотрения иных вопросов.    

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