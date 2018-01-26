Прямой эфир

«Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить»: Лукашенко о выборах 2020

26 января 2018 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О прошедшей сессии, международной деятельности и предстоящих избирательных кампаниях. Президент встретился с председателем Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошедшая сессия получилась насыщенной. За 2017 год депутаты приняли порядка 80 законопроектов. Одни из основных – документы по либерализации бизнес-среды и раскрепощению деловой инициативы. Расширена международная правовая база. Активизировалось межпарламентское сотрудничество. Кроме того, Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года.

«Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить»: Лукашенко о выборах 2020-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу сказать, что мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить, как некоторые тут пописывают из пятой колонны в средствах массовой информации, особенно в интернете, что Лукашенко тут пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще что-то. Чушь последняя.

Я никогда не игрался с этими вещами и играться не собираюсь.

Когда будет принято решение о том, чтобы развести эти выборы во времени или же проводить совместно, когда будет принято решение, мы об этом скажем заранее, чтобы органы власти и желающие стать членами парламента и кандидатами в президенты подготовились к этому. Мы здесь никого обманывать не намерены.

«Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить»: Лукашенко о выборах 2020-4

Одним из важнейших событий на прошедшей сессии стало принятие бюджетных документов на 2018 год. Напоминаем, главный финансовый документ сформирован с профицитом. Доходы составляют больше 20 миллиардов рублей, расходы – немного больше 19,5. По традиции бюджет сохраняет социальную направленность.

Планы на предстоящую сессию тоже большие. Сейчас в постоянных комиссиях для принятия в первом чтении готовятся 17 законопроектов, во втором – 20. Свою работу четвертая сессия Палаты представителей начнет 2 апреля.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Быть ближе к людям, ближе к местным органам власти»: о чем говорил Андрейченко с Президентом 25 января
25 января 2018 12:03

«Быть ближе к людям, ближе к местным органам власти»: о чем говорил Андрейченко с Президентом 25 января

«Я никогда не игрался с этими вещами». Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года
25 января 2018 11:42

«Я никогда не игрался с этими вещами». Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года

«Лучше одно конкретное дело, чем много красивых слов». Гуманитарный груз из Беларуси прибыл во Вьетнам
24 января 2018 19:13

«Лучше одно конкретное дело, чем много красивых слов». Гуманитарный груз из Беларуси прибыл во Вьетнам