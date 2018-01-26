«Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить»: Лукашенко о выборах 2020

Прошедшая сессия получилась насыщенной. За 2017 год депутаты приняли порядка 80 законопроектов. Одни из основных – документы по либерализации бизнес-среды и раскрепощению деловой инициативы. Расширена международная правовая база. Активизировалось межпарламентское сотрудничество. Кроме того, Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу сказать, что мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить, как некоторые тут пописывают из пятой колонны в средствах массовой информации, особенно в интернете, что Лукашенко тут пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще что-то. Чушь последняя.

Я никогда не игрался с этими вещами и играться не собираюсь.

Когда будет принято решение о том, чтобы развести эти выборы во времени или же проводить совместно, когда будет принято решение, мы об этом скажем заранее, чтобы органы власти и желающие стать членами парламента и кандидатами в президенты подготовились к этому. Мы здесь никого обманывать не намерены.