«Быть ближе к людям, ближе к местным органам власти»: о чем говорил Андрейченко с Президентом 25 января

На встрече еще раз отметили, что одним из важнейших событий на прошедшей сессии стало принятие пакета бюджетных документов на 2018 год. Сейчас парламентарии, помимо рассмотрения актуальных законопроектов, намерены налаживать международные связи. Так, к примеру, уже на конец февраля запланирован визит в Швейцарию – сегодня это один из важнейших и перспективных партнеров Беларуси в Западной Европе.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главой государства было рекомендовано приоритетное внимание уделить вопросам экономического блока – таким, как развитие предпринимательства, вопросы самозанятости населения, инвестиционной деятельности.

Глава государства также обратил серьезное внимание на усиление работы депутатов в избирательных округах, особенно сейчас, накануне выборов в местные Советы. Быть ближе к людям, ближе к местным органам власти, оказывать им помощь в решении необходимых вопросов.

Уже 2 апреля начнется четвертая сессия Палаты представителей. Сейчас в постоянных комиссиях для принятия в первом чтении готовятся 17 законопроектов, во втором – 20. Намерены решить вопросы, связанные с госзакупками, защитой прав потребителей, дорожной деятельностью, питьевым водоснабжением. Много внимания уделят повышению качества и конкурентоспособности наших товаров.