«Лучше одно конкретное дело, чем много красивых слов». Гуманитарный груз из Беларуси прибыл во Вьетнам
Новости Беларуси. Гуманитарный груз, доставленный во Вьетнам из Беларуси, начали раздавать получателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продукты питания, теплые вещи, палатки и дизельная электростанция адресованы провинции Кхань Хоа, наиболее пострадавшей от тропических тайфунов. Здесь ущерб от стихии оценен в 700 миллионов долларов.
Владимир Гошин, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:
Вьетнамцы очень горды люди, и свои беды они напоказ не выставляют. Потому что здесь есть гораздо худшие места, но они гордые люди, они этого не покажут. В душе они нам очень благодарны. Не только в душе, вы слышали много слов благодарности за нашу помощь. Поэтому я всегда считал и уверен, что лучше одно конкретное – может, не очень большое, но конкретное – дело, чем много красивых слов.
Наша страна не впервые откликается на чужую беду. Гуманитарную помощь от Беларуси прежде получали Эквадор, Сирия, Украина.