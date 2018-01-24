«Лучше одно конкретное дело, чем много красивых слов». Гуманитарный груз из Беларуси прибыл во Вьетнам

Владимир Гошин, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Вьетнамцы очень горды люди, и свои беды они напоказ не выставляют. Потому что здесь есть гораздо худшие места, но они гордые люди, они этого не покажут. В душе они нам очень благодарны. Не только в душе, вы слышали много слов благодарности за нашу помощь. Поэтому я всегда считал и уверен, что лучше одно конкретное – может, не очень большое, но конкретное – дело, чем много красивых слов.