«Я никогда не игрался с этими вещами». Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года

Немало сделано и в укреплении международного сотрудничества. Парламентарии посетили 28 стран, в то же время мы приняли гостей из 40. Как подчеркнет Александр Лукашенко, такие визиты – не просто возможность установить межпарламентские связи, забывать нельзя про экономическую и дипломатическую составляющую.

Глава государства поинтересовался мнением Владимира Андрейченко на этот счет. Говорили на встрече и о прошедшей сессии. На ней много внимания уделили либерализации бизнес-среды и раскрепощению деловой инициативы. Также совершенствовалось законодательство в сфере пенсионного обеспечения, физкультуры и спорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что парламент – это основа будущего. Здесь проверяются кадры. Что мы можем здесь сказать и, в частности, персоналий, если есть такие люди, которых мы можем и дальше использовать в качестве государственных служащих на разных должностях. Потому что уровень депутата – это очень высокий уровень.

Каковы результаты нашей международной деятельности – с точки зрения, как мы договаривались с вами: если вы едете в страну, вы не просто ведете диалог с депутатами и рассказываете им о законотворчестве нашей страны, интересуетесь их законотворческим процессом. Это всё понятно, это должно быть. Но это и большая экономическая составляющая, да и дипломатическая.

Парламентские выборы – много разных точек зрения, поскольку они совпадают с президентскими выборами. Мы, конечно, афишировать пока не будем ее, но, тем не менее, у вас точка зрения своя есть, как вы видите выход из этой ситуации. При этом я хочу сказать, что мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить, как некоторые пописывают из пятой колонны в средствах массовой информации, особенно в интернете, я смотрю, что Лукашенко тут пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще чего-то. Чушь последняя. Я никогда не игрался с этими вещами и играться не собираюсь. Поэтому когда будет принято решение о том, чтобы развести эти выборы во времени или же проводить совместно (мне хотелось бы знать вашу точку зрения), мы об этом скажем заранее, чтобы органы власти и желающие стать членами парламента и кандидатами в президенты подготовились к этому. Мы здесь никого обманывать не намерены. Поэтому хотелось бы услышать вашу точку зрения.

Еще один вопрос. У вас есть святое поручение – Витебская область. Какова там ситуация? Вы практически главный ответственный за эту область. Я вас просил быть в теме, в курсе всех вопросов, какова ситуация, тенденции, что надо предпринять, по каким вопросам.