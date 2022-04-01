Обсудили актуальную повестку и поздравили с Днём единения. Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Актуальную повестку взаимоотношений Беларуси и России обсудили президенты двух стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации пресс-службы белорусского лидера, главы государств обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам развития сотрудничества Минска и Москвы. Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины. Александр Лукашенко и Владимир Пути также поздравили друг друга с наступающим праздником – Днем единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.