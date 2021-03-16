Алексей Авдонин: для нас польский народ – братский, но сейчас режим, который управляет Польшей, действует в интересах третьей стороны

Новости Беларуси. В студии программы «P.S. Постскриптум» политолог Андрей Лазуткин и Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований. «Если нация не помнит свою историю либо воспринимает ее совершенно в ином свете, тогда очень легко манипулировать этой нацией»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Всегда история и ее интерпретация является тем элементом, который активно используется в информационной и пропагандистской войнах. Не только на постсоветском пространстве, но, если брать Азиатско-Тихоокеанский регион, против Китая точно так же активно используются какие-то исторические моменты в негативном свете, чтобы создать некую иную реальность, иллюзию. И в последующем с ее помощью очень легко манипулировать молодежью или другими какими-то возрастными группами. Если нация не помнит свою историю либо воспринимает ее совершенно в ином свете, тогда очень легко манипулировать этой нацией. Юлия Бешанова:

Об этом стоит сейчас напоминать и говорить или это нужно похоронить в исторических обломках? Мы получили информационный вакуум, который начинает активно заполняться иной, искаженной информацией Алексей Авдонин:

Наверное, не то что упущением Советского Союза была такая политкорректность, когда вся информация, известная следственным органам, не публиковалась, не афишировалась, и тем самым на текущий момент мы получили некий информационный вакуум, который начинает активно заполняться некой иной, искаженной информацией. Понятно, что историческую память или историческую истину мы должны показывать и говорить, как в действительности это было. Какие подразделения участвовали в карательных операциях на территории Беларуси, почему они участвовали? Андрей Лазуткин: «Вывести какое-то пушечное мясо на улицы и подставить его под палки – это технология переворота» Пропагандистская машина, которая работала со стороны Германии, была нацелена на формирование неудовлетворенности советской властью

Тут же вопрос еще в том, что та пропагандистская машина, которая работала со стороны Германии, как раз была нацелена на формирование некой неудовлетворенности советской властью. И под это подбирались все те, кто, условно, противостоял советской власти в период 1920-1930-х годов, вовлекались эти группы, идеологически объединяли их – они были идейно заряжены. Это не то, что их собрали и под дулом пистолета принудили совершать эти действия. Нет, они были идейно заряженные, и это самое опасное. Люди, которые участвовали в карательных операциях, делали это осознанно, не в состоянии аффекта они прибывали. Они полностью осознавали всю уголовную ответственность, которая могла наступить в случае последующих разбирательств. Как мы знаем, в послевоенные годы те же израильские подразделения активно вели поиск всех карателей, которые уничтожали еврейское население на территории Польши, Беларуси, и выискивали их по всему миру. Однозначно, история не терпит сослагательств и должна быть преподнесена так, как она есть. «Идея национализма активно используется сейчас, чтобы управлять массами» Алексей Авдонин:

Если обращаться к политическим технологиям, мы не раз уже обсуждали это на многих каналах, что для того, чтобы зажечь нацию, зажечь как некое протестное движение и управлять этими массами, есть только три основные идеи – религиозная, личной наживы и национализма. Идея национализма активно используется сейчас для того, чтобы управлять массами. Юлия Бешанова:

При этом подводя историческую подоплеку.

Алексей Авдонин:

Обратите внимание, это же касается не только Украины. Возьмите ту же Польшу. Сейчас идея национализма активно там пропагандируется, развивается. Почему? Потому что чем хуже экономическая ситуация, чем больше в социальной сфере страдает народ, тем больше и легче на эту общность можно насадить националистические идеи, это мы как раз видим. А за национализмом всегда идут легкие принятия решений в области, к примеру, закупки вооружений у стран НАТО или стран объединенного Запада. Как результат, в последующем легко реализовать какую-нибудь военную авантюру в виде столкновений в приграничных территориях. Все это мы видели. Юлия Бешанова:

Эта ситуация управляется извне или изнутри? «Если нет какого-то внешнего врага, значит, всегда будет внутренний враг – и это самое опасное» Алексей Авдонин:

Это очень хорошо спланированное, методично выстроенное управление извне. Понятно, что в этом случае как польский народ, так и украинский выступают просто тем элементом, которым кукловодят, управляют и фактически втягивают в страшную бездну. Помимо социально-экономических последствий, которые мы сейчас наблюдаем, это будет приводить и к очень сильной деформации нации, потому что нация, которая длительное время (20-30 лет) формировалась на идеях национализма, будет вечно находиться в состоянии хаоса и перманентной внутренней борьбы. Если нет какого-то внешнего врага, значит, всегда будет внутренний враг – и это самое опасное. И это мы уже наблюдали в истории Европы ХХ века. Внутренний враг – это, условно, евреи либо по партийным спискам – социалисты, коммунисты и так далее. Всегда любые идеи национализма – вред для стабильного, ровного экономического развития государства.

Алексей Авдонин:

Надо еще понимать один момент. Даже из моей личной истории, истории моей семьи – у меня мама из Белостокской области, они православные все были. Как раз после войны, к примеру, в деревне Ботьки переодетые в советских солдат польские бандформирования ворвались в населенный пункт, уничтожили всю власть, перестреляли их вечером, фактически ночью, и на следующий день (это живая история) остался в живых один из сыновей местного руководителя деревни, который поддерживал советскую власть. Он ходил по деревне и говорил: «Я знаю, кто убил моего отца». А убил фактически сосед, который жил напротив, но участвовал в бандформированиях. Они ночью приехали, нашли этого молодого человека, мальчика и вырезали глаза ему. Это было на территории Белостокской области, это люди, которые говорили не на белорусском, русском – они говорили на польском, но преследовали православную веру. Мой родной дед участвовал в подпольном движении против режима Пилсудского (он в историческим плане называется как раз режим Пилсудского). И Федор Карпюк вместе с другими представителями Белостокской области попал под полицейскую машину. И в 1928 году в мае был процесс, он назывался «процесс 133-х» – это 133 белоруса были осуждены и направлены в тюрьму Береза-Картузскую, к ним применялись очень жесткие пытки (это в действительности так было). К 1939 году только благодаря этому пакту большинство белорусов, которые находились в концлагерях, были освобождены. А так их планировали уничтожить. Надо уточнить, что первые концлагеря появились не в Германии и не с приходом фашистского режима Гитлера, а как раз на территории Польши, Беларуси и Украины в период режима Пилсудского. Для нас польский народ – братский, но в настоящее время режим, который управляет Польшей, действует в интересах третьей стороны Алексей Авдонин:

Надо еще раз акцентировать внимание, что для нас польский народ – это наш братский народ, славянский народ, но в настоящее время тот режим, который управляет Польшей, является чуждым и не национальным режимом, а полностью действует в интересах третьей стороны. Это не только Соединенные Штаты Америки, это объединенный Запад.

Юлия Бешанова:

Тут параллель с Украиной уместна? Алексей Авдонин:

Все правильно говорите. Это некое стороннее управление, которое жестко выполняет все указания объединенного Запада. Надо развивать национализм? Они могут и поменять прежнюю свою позицию по истории, по обвинению тех или иных персоналий и тем самым использовать их для того, чтобы нагнетать противостояние между народами в этом регионе. Почему? Потому что этот регион всегда являлся… Знаете, как Балканы являются подбрюшьем Европы, так вот Восточная Европа – это всегда очаг, который можно воспламенить и в последующем использовать для начала тех или иных военных противостояний. Юлия Бешанова:

То есть очень удобно сейчас достать события 80-летней давности, стряхнуть с них пыль и использовать для формирования очередной волны противостояния? «Идет информационно-пропагандистская война. Это дает возможность в нужный момент создать некую военную авантюру»

Алексей Авдонин:

На протяжении последних 10-15 лет мы что видим? Мы видим эскалацию военной напряженности в нашем регионе. В первую очередь с чем это связано? Формируется новая военная инфраструктура, под нее проводятся учения постоянные, которые фактически отрабатывают вопросы переброски огромного количества вооружений, военной техники, личного состава. И одновременно идет информационно-пропагандистская война. Это дает возможность в нужный момент создать некую военную авантюру. Любой конфликт, любое ущемление нацменьшинств может использоваться для последующего вооруженного конфликта. Это мы уже наблюдали: это было и в Югославии, и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке. Это стандартная методология, которая используется НАТО либо объединенным Западом для того, чтобы войти в этот регион, все силы, которые там есть, разгруппировать и участвовать в управлении этим хаосом. Для нас это будет хаос, для них – это управляемая среда. «Народ слабо воспринимает некие рациональные идеи, некую аналитику, а легко воспринимает яркие идеи» Алексей Авдонин:

Если брать историю цветных революций в Украине, на Ближнем Востоке, то всегда там используются так называемые ключевые даты. Есть какие-то ключевые даты из истории, они всегда есть, но если их правильно информационно наполнить… Народ слабо воспринимает некие рациональные идеи, некую аналитику, а легко воспринимает яркие идеи. Броская информация – День Воли. А что за этим стоит? Это волеизъявление свободное? «О, да, интересно, давайте пойдем». И на этом все строится.