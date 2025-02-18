Белорусская делегация во главе с Натальей Кочановой с официальным визитом посещает Азербайджан

Парламентская дипломатия для укрепления многостороннего сотрудничества. Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой начинает работу в Азербайджане. Официальный визит в Баку продолжится по 20 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты и сенаторы примут участие в заседании Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи и ее 15-й Пленарной сессии. Известно, что будет рассмотрен вопрос о предоставлении Национальному собранию Беларуси статуса наблюдателя в АПА. Этот инструмент межпарламентского диалога в регионе создан в 2006 году для координации общих усилий в решении актуальных проблем современности, в том числе за счет повышения парламентской роли в обеспечении мира в Азии. Деятельность Ассамблеи направлена на выработку коллективной стратегии, сейчас в нее входят 43 парламента-члена и 32 наблюдателя.