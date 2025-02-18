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Российская делегация 18 февраля проведёт переговоры с США в Эр-Рияде

18 февраля 2025 06:19
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Новостей по урегулированию украинского кризиса сегодня ждем из Эр-Рияда. В Саудовской Аравии 18 февраля стартуют переговоры представителей России и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская делегация 18 февраля проведёт переговоры с США в Эр-Рияде-2

Москва бросила в бой тяжелую артиллерию: глава российского МИДа Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Вашингтон ответил не менее внушительным составом: госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, а также спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Помимо решения украинского вопроса, не менее важная задача – подготовить основу для встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. В целом, дипломаты обсудят восстановление широкого спектра двусторонних отношений.

# Международная политика

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