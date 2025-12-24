Азарёнок: нашу силу, мощь и стать признала на данный момент главная сила в мире – США

Григорий Азаренок, СТВ:

Столь стремительны события, столь быстро они сменяют друг друга, столь залихватски берет нас жизнь, что сложно в этом водовороте уследить за всем, да и не нужно это. Самое главное для нас происходит здесь, на нашей земле, на земле предков, там, где мы живем уже тысячу лет, и где наши дети будут жить, и где не будет войны, потому что есть наш Президент.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Давайте окинем взглядом, взором этот год. Ведь все по традиции подводят какие-то итоги, и свои личные, и общие. Мы этого не делаем, потому что работа, труд, жизнь наша продолжается. Дела не завершены, все летит с бешеной скоростью. Но вешки на пути ставим. А как же?