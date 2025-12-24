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Азарёнок: нашу силу, мощь и стать признала на данный момент главная сила в мире – США

24 декабря 2025 17:50
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок: нашу силу, мощь и стать признала на данный момент главная сила в мире – США-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Столь стремительны события, столь быстро они сменяют друг друга, столь залихватски берет нас жизнь, что сложно в этом водовороте уследить за всем, да и не нужно это. Самое главное для нас происходит здесь, на нашей земле, на земле предков, там, где мы живем уже тысячу лет, и где наши дети будут жить, и где не будет войны, потому что есть наш Президент.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Давайте окинем взглядом, взором этот год. Ведь все по традиции подводят какие-то итоги, и свои личные, и общие. Мы этого не делаем, потому что работа, труд, жизнь наша продолжается. Дела не завершены, все летит с бешеной скоростью. Но вешки на пути ставим. А как же?

Азарёнок: нашу силу, мощь и стать признала на данный момент главная сила в мире – США-4

Григорий Азаренок:
Чем для нас стал важным пятый год второго десятилетия третьего тысячелетия? Нашу силу, нашу мощь, нашу стать, самостояние наше, наше уж если хотите могущество, признала на данный момент главная сила в мире – США. Они фактически капитулировали перед Лукашенко.

Да, это обставлено красиво, да, это не Кейтель на развалинах Берлина. Да, капитуляция почетная и уважительная. Ну а как еще назвать то, что они расписались? Вся 30-летняя политика в отношении Беларуси провальная. Что Батьку нашего с шантажом, давлением, угрозами, попытками убийств, санкциями, шельмованием не сдвинуть с места. Он скала.

И тогда бросили как чемодан без ручки всяких отщепенцев на попечение дряхлой Европы и признали: да, ты силен, ты лидер. Это не значит, что мы подружились. Очень много деталей для внимательных. О переговорах с американцами Батька рассказал. Попытки влиять на нас они не оставляют. Но не хулой не взяли, не возьмут и лестью.

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# Григорий Азарёнок # Авторская журналистика на СТВ

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